Napoli, ufficialità vicina: cessione a titolo definitivo per un azzurro!

La SSC Napoli si prepara alla cessione a titolo definitivo di un giovane azzurro stando alle ultime news di mercato.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, il giovane Lorenzo Sgarbi, 22enne e prodotto delle giovanili del Napoli, sarebbe pronto ad accasarsi presso una nuova società.

La destinazione

Dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito tra Renate e Pro Sesto in Serie C, si trasferirà a titolo definitivo all’Avellino, firmando un contratto fino al 2026.

Per il classe 2001, 29 presenze ed 1 goal nell’ultima stagione.