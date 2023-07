Notizia dalla Francia, pronti 50 mln per l’attaccante: è una richiesta di Garcia!

Il Napoli sta iniziando a spingere sul mercato in entrato, visto che il ritiro è ormai alle porte. Intanto dalla Francia rimbalza l’interesse verso un top player della Bundesliga.

Rudi Garcia da due giorni è ormai al lavoro a Castel Volturno con alcuni giocatori reduci dalla vittoria dello scudetto. Domani poi ci sarà la partenza della squadra verso Dimaro-Folgarida dove prenderà il via la prima parte di preparazione del Napoli verso la stagione 2023/2024.

L’allenatore francese avrebbe fatto una richiesta ad Aurelio De Laurentiis per migliorare la fascia offensiva. Si tratta di un top player del campionato tedesco.

Garcia chiede Diaby ad ADL: la situazione

Spunta un nome nuovo per l’attacco del Napoli, ed è una richiesta del neo allenatore Rudi Garcia. La dirigenza partenopea sta lavorando sulle fasce basse ed alte, con Lozano che potrebbe essere uno degli indiziati a lasciare Napoli. Qualora il messicano venisse ceduto i partenopei potrebbero tentare l’assalto al giocatore richiesto da Garcia.

Stando a quanto riferisce l’Equipe, Garcia avrebbe chiesto ad Aurelio De Laurentiis Moussa Diaby del Bayer Leverkusen. Sarebbe un colpo sensazionale per il Napoli qualora andasse in porto, poiché rafforzerebbe ulteriormente il pacchetto offensivo degli azzurri. La fattibilità dell’operazione però ha poche possibilità di riuscita.

Gli ostacoli sarebbero diversi, tra cui la valutazione di 50 milioni fatta dai tedeschi per far partire Diaby. Anche il giocatore sarebbe propenso a tentare un’esperienza all’estero, ma preferirebbe giocare in Premier League, dove ha l’interesse di Aston Villa e Newcastle. Al momento proprio il Newcastle sarebbe in pole vista anche la partecipazione in Champions League dei Magpies.

Dunque a meno di clamorosi colpi di scena Diaby non arriverà a Napoli, ma la speranza è l’ultima a morire e De Laurentiis ha abituato la piazza a colpi sensazionali. Resta da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, e se magari Diaby cambierà la sua preferenza.