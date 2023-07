Lady Raspadori manda in visibilio i tifosi del Napoli, curve stratosferiche (Foto)

Ultimi giorni di vacanza per l’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, e la sua amata Elisa Graziani: le sue curve fanno impazzire tutti.

In queste ore, gli uomini a disposizione del mister Rudi Garcia sono chiamati all’appello a Castel Volturno per svolgere i test atletici prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Curiosità per scoprire come si comporterà la squadra Campione d’Italia con l’avvento del francese ex Roma, che prende la pesante eredità del suo predecessore Luciano Spalletti. I tifosi non vedono l’ora di sapere quale sarà il modulo scelto in vista della prossima stagione: Aurelio De Laurentiis spinge per il 4-3-3, ma le risorse a disposizione permettono a Garcia di pensare eventualmente anche al 4-2-3-1.

Modulo che, sulla carta, potrebbe avvantaggiare un calciatore come Giacomo Raspadori: il suo primo anno in azzurro è stato condizionato da alcuni problemi fisici, oltre che da un impatto non immediato con la squadra partenopea. Ciononostante, l’attaccante arrivato dal Sassuolo nella scorsa estate ha avuto modo di mettersi in evidenza e di entrare nel cuore di tutti i tifosi, come nel caso della rete decisiva nella notte di Juventus-Napoli. Quella in divenire, insomma, è una stagione più che importante per Raspadori, che intanto si gode i suoi ultimi giorni di meritato riposo in compagnia della sua fidanzata Elisa, così come testimoniato dagli scatti pubblicati sui social.

Elisa Graziani fa impazzire tutti sui social: la foto

In particolare, Elisa Graziani, fidanzata per l’appunto del napoletano Giacomo Raspadori, ha pubblicato un post da Capri, meta ambita da tanti giocatori del Napoli in questi weekend estivi prima delle partenze per i ritiri.

Un insieme di scatti in costume che ha lasciato a bocca aperta i suoi followers su Instagram (molti di essi tifosi del Napoli, come ampiamente prevedibile), che hanno riempito il post di Lady Raspadori di like e commenti. Successivamente, Elisa Graziani ha pubblicato anche alcuni scatti (sempre da Capri) in compagnia del suo fidanzata Giacomo, con sullo sfondo gli iconici Faraglioni, immagine e cartolina nota in tutto il mondo dell’isola Campana.

“Non ce lo far stancare troppo. Abbiamo un secondo scudetto da conquistare”, scrive ironico un tifoso del Napoli sui social, quasi a ricordare come l’inizio della preparazione estiva sia ormai a un passo. Intanto, la coppia si ritaglia gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a lavorare sodo per non lasciarsi trovare impreparati in vista della prossima stagione ormai alle porte.