Calciomercato Napoli, c’è un nome in pole per il dopo Kim

L’addio di Kim Min-jae sta facendo muovere da settimane la dirigenza partenopea sul mercato: c’è un nome in pole tra i tanti difensori seguiti.

Per Il Mattino, noto quotidiano napoletano, non ci sono dubbi, Aurelio De Laurentiis e Garcia avrebbero individuato il profilo giusto per sostituire Kim. Durante gli ultimi summit tra dirigenza e staff tecnico, si era cercato di fare il punto sui colpi in entrata e uscita del mercato. La dirigenza ha chiesto al neo mister Rudi Garcia quali fossero le esigenze e per il tecnico francese non ci sono stati dubbi: avere da subito un difensore da portare in ritiro a Dimaro-Folgarida.

Dopo che negli ultimi giorni il centrale più vicino agli azzurri sembrava il giapponese Itakura, adesso secondo Il Mattino, il Napoli avrebbe scelto Max Kilman, difensore inglese classe ’97 del Wolverhampton.

Le quotazioni di Kilman sono in rialzo

L’affare Ko Itakura, molto vicino all’orbita Napoli negli scorsi giorni, pare essersi complicato parecchio. Il giapponese vorrebbe rimanere un’altra stagione al Monchengladbach e pare essersi tolto da solo dal mercato. Allora sono di nuovo in netto rialzo le quotazioni dell’inglese Kilman che da tempo piace alla dirigenza partenopea. I Wolves chiedono una cifra intorno ai 35-40 milioni e Aurelio De Laurentiis potrebbe accontentarli una volta intascati i soldi della cessione di Kim al Bayern Monaco.

L’altro nome che interessava agli azzurri era quello di Robin Le Normand, difensore spagnolo della Real Sociedad. Troppo alta la richiesta degli iberici che non lasceranno partire il difensore centrale per non meno di 50 milioni di euro. Per questo allora l’idea del Napoli era quella di virare con decisione su Max Kilman. Le caratteristiche e il prezzo, non eccessivamente alto del difensore inglese, secondo Rudi Garcia e la dirigenza, farebbero a caso della squadra che cerca con insistenza un centrale da regalare subito all’allenatore.