Napoli, ritorno di fiamma per il giocatore: indiscrezione dalla Spagna

Possibile ritorno di fiamma per un ex obiettivo di mercato in casa Napoli, almeno stando ai rumors spagnoli delle ultime ore.

Giovanni Lo Celso, centrocampista argentino del Tottenham, già in passato seguito dal Napoli, sarebbe entrato nuovamente in orbita partenopea.

L’indiscrezione

L’indiscrezione è stata rilasciata dal collega spagnolo Matteo Moretto per Relevo.

Secondo il giornalista, sull’argentino, campione d’America con l’albiceleste nel 2021, ci sarebbero 3 club: Betis Siviglia, Aston Villa e appunto Napoli.