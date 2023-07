De Laurentiis si prende la rivincita su Giuntoli, il Napoli brucia la Juve: i dettagli

Calciomercato Napoli, De Laurentiis “batte” Giuntoli: gli azzurri hanno superato la Juventus per il giocatore

La separazione tra Cristiano Giuntoli ed il Napoli, nonostante la vittoria dello Scudetto dello scorso hanno, ha lasciato (ed è destinata a lasciare) molti strascichi, sia all’interno della tifoseria che all’interno della dirigenza azzurra. In occasione della presentazione delle maglie del Napoli della prossima stagione, con il tricolore in bella mostra sul petto, non sono mancate le frecciatine da parte del presidente De Laurentiis nei confronti della Juventus ed in particolare di Cristiano Giuntoli, approdato pochi giorni fa proprio ai bianconeri.

Dopo le dichiarazioni in occasione della presentazione delle nuove divise del Napoli per la prossima stagione, Aurelio De Laurentiis ha voluto lanciare un altro smacco al suo ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, stavolta non sul piano della comunicazione, ma sul “suo” terreno di gioco, il calciomercato. Il Napoli si è, infatti, fiondato su un obiettivo bianconero ed ha superato proprio la Juventus nella corsa al calciatore.

Il Napoli brucia la Juve per il giocatore: “rivincita” su Giuntoli

Si tratta di Timothy Castagne, terzino sinistro ex Atalanta attualmente in forza al Leicester City, appena retrocesso dalla Premier League alla Championship. Il terzino sinistro è da settimane un obiettivo di mercato dichiarato del club di Torino, ma l’incertezza societaria ha finora bloccato la trattativa con il club inglese e con il calciatore. Il Napoli si è fiondato su di lui dopo il prepotente interessamento dall’Arabia Saudita per Mario Rui.

Il terzino sinistro portoghese sembra destinato a raggiungere Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr ed il Napoli è già al lavoro per il sostituto. Timothy Castagne sarebbe il nome scelto dalla dirigenza e dagli uomini mercato del Napoli, vista la sua precedente esperienza in Serie A con la maglia dell’Atalanta e la sua estrema duttilità. Il terzino belga infatti può giocare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, senza alcun tipo di problema. Nel corso dell’ultima stagione in Premier League con la maglia del Leicester ha collezionato 42 presenze totali, condite da 2 gol e ben 4 assist.

Il valore di mercato di Timothy Castagne è di circa 20 milioni di euro, ma il club azzurro punta a chiudere ad una cifra decisamente inferiore, approfittando dell’attrattiva rappresentata dalla Champions League, che ha un appeal decisamente superiore rispetto alla prospettiva di restare al Leicester in Championship o andare alla Juventus a disputare la Conference League. Si attendono sviluppi decisivi nel corso delle prossime ore.