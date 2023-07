Mercato Napoli, un azzurro ai saluti: trovato l’accordo con il club

Sembrerebbe tutto fatto per l’accordo tra il Napoli e un club di Serie A per il trasferimento del difensore, tanto cercato dalla squadra neopromossa.

Sono giorni di inizio ritiri e per molte squadre di Serie A parte ufficialmente la stagione 2023-24. Non solo il Napoli di Rudi Garcia a Dimaro, anche il Genoa di Alberto Gilardino che aspetta i suoi 27 calciatori a Moena. Tante le mosse di mercato dei rossoblù che dopo la promozione iniziano a regalare ai tifosi una squadra che possa dare garanzie in campionato. Secondo la Gazzetta dello Sport sembrerebbe tutto fatto il passaggio di Alessandro Zanoli dal Napoli al Genoa.

La carenza di garanzie per le fasce della squadra di Gilardino hanno portato a vedere in casa dei campioni d’Italia dove l’ottima seconda parte di stagione di Zanoli in prestito alla Sampdoria, ha attirato l’attenzione di molti club del campionato.

Zanoli, uno dei migliori a Genova

Proprio Alessandro Zanoli era stato uno dei migliori nella sfortunata e difficile annata della Sampdoria che, al contrario dei cugini rossoblù, è finita in Serie B. Cambiano i colori ma non la città per il terzino del Napoli. La società partenopea, da sempre crede nel ragazzo, ed infatti si punta a farlo crescere attraverso le esperienze.

Secondo la rosea sembrerebbe quindi tutto fatto per il prestito al Genoa. Dopo l’addio di Bereszyński, adesso anche Zanoli è pronto a salutare nuovamente Castelvolturno. Serve un sostituto per capitan Di Lorenzo, un terzino che permetta di farlo rifiatare viste le tante partite che gli azzurri giocheranno in stagione. Da giorni l’indiziato numero uno sembrerebbe essere Davide Faraoni con il quale Aurelio De Laurentiis avrebbe già l’accordo. Il patron azzurro è alla ricerca dell’accordo anche con il Verona che permetterebbe a Faraoni di diventare azzurro a tutti gli effetti.