Itakura al Napoli, De Laurentiis si sbilancia: annuncio in conferenza stampa

Il Napoli ha bisogno di ingranare la marcia sul mercato ma De Laurentiis non svela nulla: risposta criptica sul futuro di Itakura.

È tempo di valutazioni per la dirigenza partenopea che ha iniziato a sondare il terreno per alcune piste percorribili in chiave mercato. Il mantra della dirigenza è quello di non aggravare i bilanci finanziari, continuando a vincere in maniera sostenibile anche con Rudi Garcia. Non ci saranno, soprattutto, acquisti folli e a cifre sconsiderate. Andranno colmate soltanto le partenze di alcune pedine tra le quali potrebbero esserci Lozano e Zielinski.

Itakura-Napoli, risposta criptica del presidente De Laurentiis

Chi, invece, ha già le valigie in mano è Kim, il sergente della difesa istruita da Luciano Spalletti. Il difensore coreano è ad un passo dal vestire la maglia del Bayern Monaco: si è trovato l’accordo sull’ingaggio ed è stata pagata la clausola rescissoria, si attende solo l’ufficialità da parte di entrambe le società. Anche per questo, una delle priorità del mercato azzurro sarà riuscire a trovare un suo degno sostituto.

Tra i preferiti di Rudi Garcia spicca sicuramente il nome di Ko Itakura, difensore classe ’97 del Borussia M’gladbach, accostato nelle ultime settimane al Napoli. Ad una domanda sul futuro del difensore giapponese, il presidente azzurro ha prontamente risposto così: