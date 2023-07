Il centrocampista snobba il Napoli: accettata un’altra offerta

Il Napoli non interessa al giocatore che, in scadenza di contratto con il suo attuale club, avrebbe in mente soltanto un’ipotesi per il trasferimento.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato un interesse non corrisposto tra il Napoli e Sergej Milinkovic-Savic. Aurelio De Laurentiis aveva chiesto alla Lazio e a Lotito, con il quale ha da sempre un buon rapporto, informazioni sul giocatore che ha soltanto un anno di contratto con i biancocelesti.

Prima ancora che iniziasse il calciomercato, un profilo come quello di Milinkovic-Savic interessava molto al Napoli, ed in effetti non potrebbe essere diverso dal momento che le qualità del centrocampista serbo sono conosciute da tutti. Ma al calciatore sembrerebbe non interessare il progetto di Rudi Garcia e degli azzurri.

Milinkovic ha scelto il suo prossimo club

Prelevato dal Genk nel 2015, gli otto anni alla Lazio sono serviti per dimostrare di essere uno dei centrocampisti più completi in Europa. L’idea di Lotito è quello di rinnovargli il contratto ma il calciatore avrebbe in mente di rimanere in Italia o di accasarsi ad una ricca società araba, dove secondo le ultime indiscrezioni de La Repubblica, avrebbe accettato l’offerta proveniente da Medio Oriente. L’Al Hilal ha infatti offerto 40 milioni per il cartellino e 20 milioni di ingaggio al giocatore. Fiammata di mercato nella notte che potrebbe chiudersi in 24-48 ore.

Sono tante le squadre interessate al serbo, la richiesta del patron della Lazio è si aggira sui 40-45 milioni di euro, una cifra importante considerando che ha soltanto un anno di contratto con il club capitolino. Nessun segnale nemmeno dalla Premier League per il gigante serbo che ha forti intenzioni di rimanere in Italia per accasarsi alla Juventus dal prossimo anno se non dovesse concretizzarsi il passaggio all’Al-Hilal. Perdere a zero un calciatore come Milinkovic-Savic per Lotito sarebbe difficile. Si cerca di rinnovargli il contratto ma il serbo sembrerebbe già aver deciso la sua prossima destinazione e Lotito pare aver quasi accettato gli arabi.