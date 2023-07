Doccia gelata per il Napoli, assalto Lazio: Sarri tenta lo sgarbo

Napoli trema, potrebbe perdere uno dei suoi pilastri: il giocatore è finito nel mirino di Sarri che lo vorrebbe di nuovo con se alla Lazio.

Stenta ad entrare nel vivo il calciomercato del Napoli che, soprattutto dopo l’addio di Kim volato in Germania, necessita di rinforzi per il reparto difensivo, ma non solo. Rudi Garcia, qualora dovessero partire altre pedine (Lozano e Politano, ndr), avrebbe esplicitamente richiesto innesti di qualità per poter puntare alla riconferma in campionato.

I due esterni d’attacco del club partenopeo, tuttavia, potrebbero non essere le uniche uscite perché, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio non avrebbe messo nel mirino soltanto Politano, bensì anche un ex pupillo di Maurizio Sarri.

Addio Milinkovic, Sarri vuole Zielinski dal Napoli: le ultime

Si tratta di Piotr Zielinski, allenato dal tecnico biancoceleste dal 2016 al 2018, stimato e richiesto più volte dallo stesso Maurizio Sarri che lo vorrebbe di nuovo con se 5 anni dopo l’ultima volta.

Il centrocampista polacco non è ritenuto incedibile né da Aurelio De Laurentiis, né tanto meno da Rudi Garcia, ragion per cui, considerato anche il contratto in scadenza nel 2024, si potrebbe profilare una possibile cessione. La società starebbe trattando il suo rinnovo ma la trattativa è in salita.

Con la cessione di Sergej Milinkovic-Savic, sempre più vicino all’Arabia Saudita, la Lazio sarebbe pronta ad affondare il colpo nelle prossime settimane, con la speranza di regalare uno dei primi rinforzi a Sarri in vista del ritiro di Auronzo di Cadore.