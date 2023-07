David, idea Napoli: il Lille alza la richiesta

Potrebbe provenire ancora una volta dalla Ligue 1 il prossimo 9 del Napoli, si tratta di David, attaccante canadese del Lille.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Jonathan David, 23 anni e 24 goal in 37 presenze nell’ultima stagione al Lille, rappresenterebbe l’ultima idea della dirigenza partenopea in caso di addio di Victor Osimhen.

La richiesta dei francesi

Il Lille, da sempre bottega molto cara, avrebbe però alzato le proprie pretese: se nella scorsa estate il giocatore si sarebbe potuto muovere per 40 milioni, quest’oggi l’ex Gent non verrebbe ceduto per meno di 60.

Una sorta di déjà vu per il Napoli, che semmai si concretizzasse questa tipologia di operazione, come nell’estate del 2020, punterebbe ancora una volta su un giovane in rampa di lancio, proveniente dallo stesso campionato e club dell’allora scommessa Osimhen.