Torna Cavani, esplode la bomba: affare caldissimo

Il futuro di Edinson Cavani può essere lontano da Valencia, nonostante il contratto fino abbia scadenza nell’estate del 2024: i rumors sono sempre più insistenti

A 36 anni, Edinson Cavani non conosce stanchezza. L’attaccante uruguaiano continua a essere considerato uno dei più validi ed esperti in circolazione, nel suo ruolo. In tutte le squadre nelle quali ha militato, fra cui il Napoli, si è sempre dimostrato estremamente efficace in termini realizzativi e continua ad assicurare grandi quantità di gol. Il centravanti è consapevole di poter offrire ancora molto al calcio europeo e perciò non sembra intenzionato a lasciare il Vecchio Continente, ma potrebbe scegliere una destinazione che non sia Valencia.

Dopo appena un anno trascorso in Spagna, Cavani starebbe ragionando sul suo futuro. L’accordo in essere con la società del Valencia scade nel 2024, quindi avrebbe una stagione sportiva ancora in Liga. L’annata non è stata proficua come di consueto anche a causa delle vicende contorte della squadra in generale. In 28 presenze, Cavani ha messo a segno soltanto 7 gol e il gruppo ha conquistato a fatica la salvezza.

In un clima di incertezza, quindi si vocifera di una possibile separazione de ‘El Matador’ dal Valencia. Al momento, l’attaccante è in vacanza in Uruguay, nella sua Salto, insieme alla moglie e ai figli, mentre pensa al prossimo passo da dare in carriera. Non appena è atterrato nella sua terra natale, sui social è spuntato l’hashtag #CavaniNacional. Il grande sogno della tifoseria di uno dei club più in vista del paese, è vedere il centravanti con la casacca addosso.

Cavani può lasciare Valencia: le indiscrezioni sulla prossima destinazione

Secondo le indiscrezioni partite dall’Argentina e confermate dagli uruguaiani ‘El Observador’ ed ‘El Pais’, dopo una stagione di alti e bassi, il Nacional è alla ricerca di rinforzi offensivi per reggere il confronto con il Peñarol, tuttavia coinvolgere Edinson Cavani non è economicamente semplice, sebbene il club in passato spesso si sia sforzato di compensare i desideri della tifoseria, come accaduto ad esempio con Luis Suarez, e in questo caso il nome che circola con fervore è quello dell’ex PSG.

Ad oggi, come confermato pubblicamente dalla consorte del calciatore, in occasione della presentazione di un suo progetto editoriale, il calciatore è sereno e nei prossimi giorni faranno rientro in Spagna per cominciare la nuova stagione sportiva. Edinson Cavani si unirà quindi al Valencia, in attesa di capire se il Nacional muoverà un passo o se lo farà qualche altro club. Pare, infatti, che il profilo dell’uruguaiano interessi ai turchi dell’Adana Demirspor nonché ai sauditi dell’Al-Nassr, squadra nella quale milita già Cristiano Ronaldo.