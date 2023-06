Destinazione surreale per Cavani, il Matador in coppia con una stella mondiale: tifosi del Napoli sorpresi

Sempre nel cuore dei tifosi azzurri, a lungo speranzosi di un suo ritorno all’ombra del Vesuvio, Cavani è vicino all’ennesima avventura della propria carriera. La destinazione sorprende i supporter del Napoli

La storia recente del Napoli pullula di campioni che hanno fatto a lungo tremare la struttura del San Paolo, divenuto con gli anni Maradona. D’innanzi allo splendido Scudetto vinto ormai due mesi fa, qualcuno non ha infatti esitato a ricordare le figure cardine del passato azzurro, etichettati anch’essi come i fautori di un trionfo cominciato anni or sono. Trattasi di profili del calibro di Hamsik, Lavezzi, Albiol, Koulibaly, Higuain, Insigne, Callejon e Mertens. Campioni senza tempo, giunti a Napoli da sconosciuti o peggio incompiuti e cui destino ha trovato splendore all’ombra del Vesuvio.

Ancora oggi non vi è singolo tifoso senza una maglia dei beniamini sopracitati nascosta in fondo ad un cassetto, conservata come ricordo di una cavalcata terminata ad Udine dopo 33 anni di rincorsa. Se si dovesse però fare una stima del calciatore più amato dai tifosi, quello sarebbe senz’altro Edinson Cavani. Arrivato in punta di piedi, con il pesante compito di sostituire il partente Quagliarella, il matador si è ben presto imposto nelle menti colorate d’azzurro, imprimendo se stesso nella storia come uno dei migliori attaccanti della storia del Napoli. Proprio le ultime notizie sull’uruguagio hanno lasciato sorpresi i tifosi partenopei, da sempre speranzosi di un suo ritorno in città.

Nuova avventura per Cavani, il matador è vicino all’Al Nassr

91 gol in 3 anni sono difficili da dimenticare. Ancor di più lo sono la tripletta segnata alla Juventus e la rete all’Etihad contro il City, definitivamente sconfitto poi a Napoli grazie ad una doppietta del sette che fece crollare il San Paolo. Coincide con tutto ciò il ricordo di Cavani nel capoluogo campano, che nella punta uruguagio ha trovato un vero e proprio punto di riferimento prima dei vari Higuain, Mertens ed Osimhen. Senz’altro fautore del ritorno in Champions degli azzurri, ancora oggi il matador fa parte indissolubilmente delle mura di Napoli, dove a lungo si è atteso invano un ritorno del figliol prodigo.

Dopo Napoli vi è stato infatti il PSG, prima dell’approdo allo United e dell’ultima parentesi in maglia Valencia. Alla soglia dei 36 anni e dopo una splendida carriera in Europa, anche Cavani potrebbe però presto cedere alle avance provenienti dall’Arabia Saudita. Secondo la redazione di TMW infatti, il matador sarebbe finito nel mirino dell’Al Nassr, deciso ad affiancare l’uruguagio a Cristiano Ronaldo proprio come accaduto in quel di Manchester. L’ex Palermo sarebbe in procinto di accettare nonostante lo scarso feeling maturato con il portoghese, lasciando perplessi tutti quei tifosi che speravano in un’ultima run con indosso la maglia del Napoli.