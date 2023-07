Pafundi può lasciare l’Udinese? Napoli in prima fila per l’acquisto: cosa si aspetta

Simone Pafundi è probabilmente il talento più limpido del calcio italiano, ma la sua permanenza all’Udinese non è scontata: ci pensa il Napoli.

Sono giorni di studio per il Napoli, che ancora non è sceso in maniera prepotente in sede di calciomercato. D’altronde gli azzurri non hanno molto da fare, forti di una squadra già collaudata e che nella scorsa stagione è stata in grado di stravincere il campionato. Bisogna, però, fare attenzione alle potenziali occasioni ed essere pronti a saperle cogliere.

Il Napoli monitora Pafundi, l’Udinese attende offerte concrete

Una di queste potrebbe arrivare dall’Udinese, ovvero il classe 2006 Simone Pafundi. L’attaccante di origini napoletane è, probabilmente, il miglior talento in prospettiva del calcio italiano e ovviamente fa gola a tutte le big di Serie A. Negli scorsi giorni la sua permanenza in Friuli (dove all’Udinese ha giocato davvero pochissimo nella scorsa stagione, ndr) è stata messa in dubbio.

Nel caso in cui l’Udinese dovesse aprire a una possibile cessione – riporta l’edizione odierna de Il Mattino – il Napoli si farebbe trovare in prima fila per l’eventuale acquisto. Ecco quanto evidenziato:

Il talentino di casa Udinese che quasi tutti hanno scoperto per le convocazioni del ct Mancini prima ancora che per le presenze con i bianconeri in Serie A. Non ha giocato tanto nell’ultima stagione, ma non ha ancora la maggiore età e si porta dietro una valutazione economica importante in doppia cifra, ancora non definita del tutto perché nessuna offerta concreta è ancora arrivata.Ma piace alle big italiane, al Napoli soprattutto per quelle origini napoletane che non si possono abbandonare.

Ad oggi non è stato fissato un prezzo per il cartellino di Pafundi, ma è lecito aspettarsi una cifra decisamente alta da parte dell’Udinese, che vada quindi a superare i 15 milioni di euro. Un costo decisamente alto per un calciatore del 2006 che fin qui ha solo avuto qualche apparizione in Serie A.