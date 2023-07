Napoli su Milinkovic-Savic, pazzesca idea: il piano di De Laurentiis!

Una vera e propria bomba di mercato lanciata dal Corriere dello Sport, anche il Napoli entra nella corsa per Milinkovic-Savic.

Sarà un mercato bollente quello che riguarderà nelle prossime settimane i club di Serie A, con trattative e affari che entreranno sicuramente nel vivo. Anche il Napoli scenderà prepotentemente in campo, iniziando a inseguire gli obiettivi prefissati. Uno di questi potrebbe essere davvero una sorpresa.

Napoli su Milinkovic-Savic, due giocatori possono andare alla Lazio

Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche gli azzurri sono entrati in corsa per l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic. Un vero e proprio asso del centrocampo, un calciatore in grado di spostare gli equilibri, non solo in Italia ma anche in Europa che potrebbe far entrare la squadra di Rudi Garcia in una dimensione tutta nuova.

Il “Sergente” ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024, ma nonostante manchi meno di un anno all’addio, Lotito continua a chiedere circa 40 milioni per la sua cessione. In Italia, oltre al Napoli, piace tantissimo ad altre due società: l’Inter e la Juventus. I nerazzurri, però, si sono di fatto ritirati dalla trattativa acquistando Frattesi; e a meno di una cessione di Barella appare complicato pensare a un ritorno di fiamma. La Juventus, invece, è seriamente interessata al serbo, ma deve prima vendere almeno due o tre esuberi per fare cassa.

In questa situazione di incertezza si è inserito il Napoli, che invece avrebbe risorse economiche e tecniche per convincere la Lazio. I partenopei, infatti, nell’affare potrebbero inserire due calciatori che piacciono moltissimo a Sarri, ovvero Zielinski e Politano. Ecco quanto evidenziato:

DeLa ha un margine di cassa ampio e dispone di giocatori che alla Lazio farebbero comodo. Due nomi su tutti: Zielinski, indicato da Sarri come principale alternativa di Milinkovic, e Politano, uno degli esterni valutati a Formello. C’è un altro aspetto da considerare: Sergej andrebbe a Napoli? Sino a ieri e da almeno un anno appare chiaro il suo gradimento nei confronti della Juve. Il fascino della Signora, il fratello Vanja al Toro. Il club bianconero ha tentato l’approccio (circa tre settimane fa) restando lontanissima: 25 milioni di valutazione con Luca Pellegrini in contropartita. Lotito aveva chiesto il rinnovo di un anno del prestito del terzino con riscatto a 8 milioni, ma ora è vicino a Kerkez: ha cambiato obiettivo.

Va ricordato che la Juventus si è mossa già da tempo per l’acquisto di Milinkovic-Savic, tanto da avere un gradimento di sorta per l’eventuale destinazione. Da capire se il Napoli, qualora volesse perseguire la strada che porta al centrocampista della Lazio, riuscirà a far cambiare idea al Sergente biancoceleste.