Rinnovo Di Lorenzo, un solo dubbio sul contratto: i dettagli

Giovanni Di Lorenzo è vicinissimo al rinnovo con il Napoli: per il capitano azzurro ci sono da ultimare solo dei piccoli dettagli sul nuovo contratto.

Il Napoli prosegue il giro di rinnovi dei leader tecnici e dello spogliatoio: è ormai vicinissimo quello del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, pronto a legarsi a vita con il Napoli, squadra con cui ha vinto lo scudetto con la fascia al braccio.

Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, mancano solo gli ultimi dettagli, ma Di Lorenzo rinnoverà con il Napoli. L’unico dubbio è la scadenza: bisogna solo decidere se prolungare il contratto fino al 2027 o 2028.

L’amore di Di Lorenzo per Napoli

Non è un segreto che i colori della maglietta del Napoli ormai Di Lorenzo se li sia cuciti sulla pelle e sul cuore. Il capitano ha sempre usato parole di grande affetto e stima per una città che lo ha letteralmente adottato e reso uno dei beniamini della tifoseria.

Ormai Giovanni è un vero capitano in tutti i sensi e il rinnovo per lui è davvero soltanto una formalità. Lo scudetto alzato da capitano trentatré anni dopo Diego Maradona è un’immagine che i tifosi del Napoli difficilmente dimenticheranno e Di Lorenzo, con il rinnovo per altre quattro o cinque stagioni, è pronto a giurare fedeltà a vita ai colori partenopei.

Situazione rinnovo Osimhen

Per il rinnovo di Victor Osimhen la situazione è leggermente più complessa. Stando a Sky Sport, la voglia del giocatore di rimanere a Napoli ci sarebbe così come l’apertura della società per un aumento dell’ingaggio. La scadenza prevista il 30 giugno del 2025 genera sicuramente delle ansie a Castelvolturno.

Si cerca di trovare la quadra per accontentare il giocatore ma il patron Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: il valore di Victor Osimhen per questo calciomercato è superiore ai 150 milioni di euro. Chiunque voglia togliere il giocatore agli azzurri quindi è a conoscenza della cifra altissima che dovrà andare a sborsare nelle casse dei partenopei.