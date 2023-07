Primo sgarbo di Giuntoli, niente Napoli: va alla Juve

Giuntoli è già pronto a fare uno sgarbo alla sua ex squadra: ecco l’obiettivo Napoli che potrebbe approdare alla Juventus

La querelle tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli si è alla fine risolta con il patron azzurro che ha liberato il direttore sportivo, il quale al contempo aveva da tempo un accordo verbale con la Juventus. Dopo aver portato a Napoli il terzo Scudetto della sua storia, Cristiano Giuntoli ha quindi deciso, legittimamente dal punto di vista professionale, di abbracciare la sfida bianconera.

A Torino si troverà davanti una squadra da ricostruire. Una sfida non indifferente per quello che è considerato, dopo l’exploit con il Napoli, come uno dei migliori dirigenti del panorama sportivo italiano. Giuntoli dovrà rimettere in sesto una squadra che, ormai dai tempi di Sarri, è entrata in un vortice di risultati altalenanti e passaggi a vuoto sul mercato. Per farlo dovrà innanzitutto sistemare alcune questioni in sospeso in uscita, con diversi giocatori da piazzare per poi concentrarsi nel mercato in entrata.

‘Tuttosport’ racconta delle possibili mosse di Giuntoli per ricostruire la Juventus. Non è un mistero che in uscita da Torino ci sia Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha mostrato una non piena compatibilità con Allegri e potrebbe essere lui il sacrificato in attacco, oppure la questione cessione potrebbe riguardare Federico Chiesa. In tal caso Giuntoli è chiamato subito ad un grande colpo nel reparto avanzato. Il primo nome individuato è quello di Hojlund dell’Atalanta, il cui prezzo si aggira però sui 50 milioni. Ecco quindi che la soluzione potrebbe essere un altro profilo, su cui però c’è da tempo anche il Napoli.

Juve, pronta la sfida al Napoli per Beto

Il Napoli, non è un mistero, ha da tempo messo gli occhi su Beto. L’attaccante dell’Udinese, che nelle ultime due stagioni è andato sempre in doppia cifra, piace molto agli azzurri. Su di lui però adesso c’è anche la Juve. Beto, infatti, rappresenta un’alternativa più economica rispetto ad Hajlund. L’attaccante portoghese ha una valutazione che oscilla tra i 25 e i 30 milioni, decisamente meno rispetto a quanto chiede l’Atalanta per il centravanti norvegese.

Giuntoli, che ha seguito Beto già quando lavorava per il Napoli, è pronto a puntare su di lui. Che si tratti dell’attaccante dell’Udinese il primo possibile sgarbo che il nuovo direttore sportivo bianconero è pronto a fare alla sua ex squadra?