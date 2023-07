Calciomercato Napoli, asse caldo con la Lazio: i nomi sul piatto

Rebus per la fascia destra offensiva azzurra: il club partenopeo non accelera, in attesa che si definisca il futuro di tre pedine.

Il calciomercato entra nel vivo: le squadre italiane si stanno muovendo per rafforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis e la Lazio di Claudio Lotito sono pronte a muoversi sul mercato e secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i due club si sarebbero mossi su fronti comuni.

La Lazio è tra le tante squadre fortemente interessate a Domenico Berardi (che fa gola a mezza Serie A). La valutazione di 30 milioni da parte del Sassuolo ha però al momento stoppato l’offensiva biancoceleste. L’alternativa però potrebbe arrivare dal Napoli.

Matteo Politano, fresco campione d’Italia con i partenopei, rappresenterebbe quindi per Sarri l’alternativa low-cost ma ugualmente apprezzata: ricordiamo infatti quanto l’ex Inter fu vicino a vestire la maglia del Napoli già nel 2018, quando fu espressamente richiesto dal tecnico di Figline. Costo minore per il 29enne, ma ugualmente dispendioso: De Laurentiis non ha infatti necessità di vendere e per lui non scenderebbe sotto i 20 milioni di euro.

Lozano verso l’addio

Discorso diametralmente opposto per Hirving Lozano, che condivide lo stesso ruolo dei calciatori sopracitati. Per il messicano ci sarebbero state nelle ultime settimane dei sondaggi di società arabe e messicane, proposte che hanno affascinato l’ex PSV.

Il Napoli, dal canto suo, non si opporrebbe alla cessione: l’attaccante percepisce 4,5 milioni e le trattative per il rinnovo sono ferme, a questi due fattori si aggiunge la scadenza ormai prossima (giugno 2024), motivo per cui, una separazione anticipata piuttosto che un addio a zero, rappresenterebbe la migliore soluzione per entrambi.