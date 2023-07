Napoli ancora senza DS, cosa succede per la prossima stagione?

Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli passato alla Juventus, la squadra partenopea è momentaneamente senza Ds, ma per comunicarlo alla Lega c’è tempo fino al 15 settembre

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il regolamento della Lega Serie A dice che il Napoli dovrà comunicare entro il prossimo 15 settembre il nome del nuovo direttore sportivo. Finito consensualmente il rapporto con Giuntoli, adesso è proprio il patron Aurelio De Laurentiis che si sta occupando del calciomercato per cercare di accontentare il neo tecnico Rudi Garcia.

Chi sostituirà Cristiano Giuntoli?

Attualmente non ci è dato ancora sapere su quale figura stia ragionando De Laurentiis per sostituire Giuntoli. In questo momento l’unica certezza è che il Napoli è senza direttore sportivo e che Giuntoli è passato alla Juventus.

Insieme al presidente, sono rimasti per la gestione del mercato anche Giuseppe Pompilio, vice di Giuntoli, che ha preferito rimanere a Castelvolturno e non seguire il suo vice a Torino. Con lui anche gli uomini dell’area scouting Maurizio Micheli, Leonardo Mantovani e Nico De Cobellis.

Tutto da decidere a settembre

Pare appurato che tra i tanti nomi fatti per sostituire Giuntoli, su tutti quello di Ricky Massara, ex ds del Milan, ancora nessuno sia definitivamente considerabile il prossimo direttore sportivo del Napoli. Intanto gli azzurri potranno iniziare tranquillamente la prossima stagione senza aver il ds nell’organigramma, a patto che venga comunicato alla Lega il prossimo 15 di settembre.