Kvaratskhelia e Osimhen, svolta Napoli: la notizia scatena i tifosi

A tener banco in casa Napoli, oltre al mercato, è anche la questione rinnovi. Sono diversi i giocatori che stanno trattando per il prolungamento del contratto: la situazione.

Lo scudetto conquistato nella scorsa stagione ha regalato una grandissima gioia all’intera città partenopea. Dopo trentatré anni, il Napoli è tornato sul tetto d’Italia e l’ha fatto con un’impresa che rimarrà nella storia. All’inizio della scorsa stagione, nessuno si sarebbe aspettato un exploit di questo tipo da parte degli uomini di Luciano Spalletti.

L’estate scorsa, infatti, il Napoli era stato colpito da una profonda rivoluzione della rosa e le garanzie che gli azzurri potessero disputare una buona stagione erano veramente poche. In molti davano il Napoli addirittura fuori dalle prime quattro posizioni in campionato e quindi fuori da un piazzamento Champions. Così non è stato; Di Lorenzo e compagni hanno lasciato le briciole agli avversari e non c’è mai stata una vera e propria lotta scudetto.

Grazie alle prestazione della stagione appena conclusa, diversi giocatori azzurri sono finiti sul taccuino dei top club europei e per il Napoli è difficile trattenerli all’ombra del Vesuvio. Kim Min Jae partirà sicuramente. Per il suo passaggio al Bayern Monaco manca solo l’ufficialità con i bavaresi che pagheranno la clausola rescissoria da circa 60 milioni di euro.

Rudi Garcìa, nuovo allenatore del Napoli, però ha bisogno di garanzie tecniche per iniziare la sua avventura partenopea. Aurelio De Laurentiis, patron azzurro, è a lavoro per provare a respingere le sirene di mercato estere per i suoi big. Per questo motivo, è pronto ad offrire alcuni rinnovi contrattuali con cifre al rialzo per trattenere l’ossatura della squadra campione d’Italia.

Le ultime sui rinnovi di Kvaratskhelia, Osimhen e Di Lorenzo

A tal proposito, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della società partenopea, è intervenuto Valter De Maggio, noto giornalista.

De Maggio ha spiegato a che punto sono le trattative per i rinnovi di Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e del capitano Giovanni Di Lorenzo.

