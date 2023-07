Boom Napoli, una Stella bianconera al posto di Kim: tutti i dettagli

Calciomercato Napoli, pronto il colpo dai bianconeri: è stato scelto per sostituire Kim al centro della difesa

Il calciomercato è appena iniziato, ma il Napoli è già al centro di numerose trattative sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che tutti i tifosi azzurri temevano da tempo: c’è l’accordo totale tra Kim Min Jae ed il Bayern Monaco per il trasferimento del difensore sudcoreano in Bundesliga. Dopo una sola stagione dunque l’ex difensore del Fenerbahce lascerà la maglia azzurra da Campione d’Italia.

In un solo anno Kim Min Jae ha prima smentito tutti gli scettici, che credevano non fosse in grado di sostituire Kalidou Koulibaly, poi dopo essersi guadagnato l’amore della piazza e l’iconico coro “Kim, Kim, Kim” ha conquistato lo Scudetto ed il premio di miglior difensore del campionato di Serie A 2022/23. Ora però, dopo soli 12 mesi, il difensore sud coreano è destinato a lasciare Napoli, con i bavaresi che hanno pagato al club di Aurelio De Laurentiis l’intero importo della clausola rescissoria e hanno trovato l’accordo totale con il giocatore per i termini del contratto.

Così il Napoli è già alla ricerca del sostituto di Kim Min Jae e sembrerebbe averlo trovato nel difensore bianconero che ha convinto più di tutti nel corso dell’ultima stagione.

Colpo Napoli, pronta una stella bianconera per sostituire Kim

Gli uomini mercato del Napoli hanno individuato quello che sembra il profilo perfetto per sostituire il difensore coreano: si tratta di Jaka Bijol, difensore sloveno di 24 anni dell’Udinese. Il difensore ha fatto vedere ottime cose nel corso dell’ultima stagione ed è stato per distacco il miglior difensore bianconero.

Oltre ad una solida presenza in fase difensiva, sebbene siano certamente da limare le ammonizioni (ben 9 nel corso dell’ultima stagione), ha mostrato di avere una grande abilità in zona gol sui calci piazzati. In trentadue presenze ha collezionato 3 gol e due assist, cifre da rapportare anche al fatto che giocando con l’Udinese non abbia la stessa quantità di calci piazzati in fase offensiva come può avere una big qual è il Napoli.

Il valore di Jaka Bijol è di 10 milioni di euro secondo il portale specializzato sul calciomercato Transfermarkt.com, ma sappiamo bene come l’Udinese sia bottega cara quando si tratta di cessioni dei propri gioielli e dunque è da immaginare una spesa tra i 15 e i 20 milioni di euro per portare a casa il difensore, che potrebbe essere il sostituto di Kim Min Jae nel cuore della difesa del Napoli.