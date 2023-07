Sostituto Giuntoli, grande colpo dalla Serie A: “Operativo da settembre”

Chi andrà a sostituire Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo in casa Napoli? Dopo l’addio ufficiale del nuovo dirigente Juventus, De Laurentiis ha le idee chiare.

In queste ore è divenuto anche ufficiale: Cristiano Giuntoli lascia il Napoli dopo otto lunghe stagioni. Nessun dubbio sulla destinazione, in quanto la Juventus è pronta ad annunciare l’arrivo dell’ormai direttore sportivo dei partenopei. La domanda di tutti i tifosi, a questo punto, è: chi sostituirà Giuntoli all’ombra del Vesuvio?

Il mercato, secondo le ultime notizie, è affidato al team composto da Pompilio, Micheli e Mantovani, con il presidente Aurelio De Laurentiis sempre pronto a prendere il timone delle operazioni. Ma è chiaro che prima o poi la poltrona del direttore sportivo dovrà essere nuovamente occupata e, a tal proposito, balza all’attenzione un nome importante del calcio italiano. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Idea Massara: piace per due motivi

L’ultimo nome per il possibile sostituto al Napoli di Cristiano Giuntoli è Ricky Massara, dirigente che si è liberato dal Milan in queste ultime settimane.

A fare il punto della situazione è Sportmediaset, secondo cui piace e non molto il suo profilo, in quanto può vantare un’ottima esperienza (l’ultima, proprio al fianco di Paolo Maldini al Milan) e una grande capacità di scovare grandi talenti a costi contenuti, così come la filosofia aziendale azzurra contempla.

In ogni caso, le operazioni di mercato – stando alla medesima fonte – sono affidate all’attuale organico presente in società, in attesa poi di entrare nel vivo del casting presidenziale a partire da settembre, quando il mercato estivo sarà già concluso.