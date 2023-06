“Via solo per 200 mln”: richiesta monstre di De Laurentiis per il giocatore

Il calciomercato del Napoli è pronto a partire. Tra uscite, entrate e rinnovi gli uomini mercato partenopei sono pronti a dare il massimo.

Il Napoli ha vinto uno scudetto insperato e tanto attesa che una città intera aspettava da 30 anni. Luciano Spalletti è stato artefice del tricolore ma ha deciso di lasciare il club per prendersi, con ogni probabilità, un anno sabbatico. Aurelio De Laurentiis ha scelto Rudi Garcia per il nuovo corso del Napoli.

C’è poi tutta la questione legata a Cristiano Giuntoli, che il Napoli per ora non vuole liberare, con la Juventus che ha lanciato un ultimatum. Se il dirigente non verrà lasciato libero entro sabato il club bianconero mollerà il colpo e ci riproverà, al massimo, il prossimo anno. De Laurentiis non è convinto di liberarlo, nonostante il toscano accetterebbe di non ricevere alcuni emolumenti che gli spettano.

Kim sembra ormai destinato a lasciare Napoli. Il Bayern Monaco vuole portarlo in Germania ed è pronto a pagare la ricca clausola rescissoria nelle casse del club azzurro. Una prima pedina dello scudetto che lascia il capoluogo campano dopo esser stato tra i protagonisti del trionfo.

Osimhen via dal Napoli solo per 200 milioni

Tra i nomi più caldi dell’estate c’è ovviamente quello di Victor Osimhen. Il nigeriano è stato protagonista assoluto, insieme a Kvicha Kvaratskhelia, del terzo scudetto del Napoli. Il centravanti piace a metà Europa, ma De Laurentiis sembra avere le idee chiare, chiarissime. Il patron del club partenopeo ha fatto sapere all’entourage del giocatore, con cui è in continuo contatto, che Victor non si muoverà da Napoli per meno di 200 milioni euro. Una cifra monstre che certifica l’alto valore del giocatore.

Le big inglesi soprattutto hanno messo gli occhi sul numero 9 partenopeo: il Chelsea, il Manchester United e il Liverpool sarebbero pronte a fare offerte folli per Osimhen. Da ricordare però che Chelsea e Liverpool non giocheranno la Champions League, fattore decisivo per Victor.

Altro club che potrebbe spaventare il Napoli è il PSG. Il club parigino sta cercando di risolvere la questione Mbappè: come ormai quasi tutte le estati tiene banco la questione legata al suo futuro. Kylian sembra un promesso sposo del Real Madrid ma ad ogni sessione di mercato il matrimonio viene spostato a suon di centinaia e centinaia di milioni. In caso di sua partenza il Paris Saint Germain potrebbe decidere di fare follie per Victor Osimhen.