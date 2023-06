Scelta a sorpresa, c’è l’annuncio: “Resta al Napoli”

Notizia a sorpresa rivelata dal giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato Alfredo Pedullà: resterà al Napoli.

La conquista dello scudetto ha coinciso con il saluto a diverse colonne portanti del Napoli campione d’Italia. Il primo a congedarsi è stato Luciano Spalletti, direttore d’orchestra di una corale perfetta. Nelle prossime ore anche Kim Min-jae sarà pronto a dire addio ai partenopei per iniziare la nuova avventura al Bayern Monaco.

Per concludere, nella giornata odierna, tramite i canali social, è arrivata l’ufficialità della separazione tra Cristiano Giuntoli e la società azzurra. L’ormai ex direttore sportivo si accomiata dal capoluogo campano dopo otto stagioni ed è pronto ad entrare a far parte della dirigenza della Juventus, seppur l’annuncio non sia ancora arrivato.

Un divorzio non meno doloroso e impattante rispetto ai due precedentemente citati. Giuntoli è uno dei principali artefici della cavalcata trionfale, un componente capace di mettere in piedi una rosa competitiva e piena di talenti giovani ma esplosivi.

Dopo una lunga telenovela, il d.s. ha trovato l’accordo con Aurelio De Laurentiis per il via libera direzione Juventus, dove firmerà in quinquennale.

Napoli, Giuntoli ai saluti: il vice Pompilio non seguirà il direttore sportivo

Fino a poche settimane fa l’impressione era che Giuntoli sarebbe stato seguito anche dal proprio vice, Giuseppe Pompilio. Indiscrezione smentita poco fa da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia.

Secondo l’esperto di calciomercato, infatti, anche le strade tra i due colleghi sono destinate a dividersi. Il rapporto iniziò in quel di Carpi, piazza in cui i due hanno conseguito una storica promozione nel 2015. Nello stesso anno è arrivata la chiamata del patron azzurro, accolta con entusiasmo dai due.

La storia è proseguita sotto il Vesuvio, dove nonostante qualche difficoltà iniziale, la coppia ha svolto un lavoro più che egregio, mantenendo il bilancio in positivo e coronando il sogno di milioni di tifosi. Dopo il raggiungimento di un traguardo così prestigioso, il legame professionale è ai titoli di coda.

Pompilio rimarrà quindi a Napoli: dopo una carriera passata all’ombra di Giuntoli, il vice d.s. potrà dare continuità al progetto iniziato otto anni fa. Il desiderio espresso da De Laurentiis concernente la permanenza del capo-scouting è stata quindi esaudita.

Non rimane che stabilire quale sarà la futura composizione della dirigenza partenopea nella nuova stagione, in cui sotto la guida di Rudi Garcia gli azzurri saranno chiamati a difendere il tricolore.