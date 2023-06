Danso il sostituto di Kim? Novità sulla trattativa con il Lens

Kevin Danso è uno dei nomi che piace al Napoli per sostituire Kim: la cessione del sudcoreano porterà cifre importanti in casa azzurra.

Sarà fondamentale trovare il sostituto prima dell’inizio dei ritiri a Dimaro e a Castel di Sangro, per poter permettere a Rudi Garcia di lavorare con una squadra completa in ogni reparto e soprattutto con tutta la difesa al completo.

Danso – Napoli: trattativa arenata, costa troppo

Il Napoli ha sondato il terreno per Kevin Danso del Lens. Il difensore austriaco è considerato uno dei migliori emergenti del calcio europeo: a 24 anni ha vissuto la prima grande stagione della sua carriera e ha attirato gli occhi delle grandi d’Europa.

Danso è un nome studiato dal Napoli per il dopo Kim ma non sarà il nuovo difensore azzurro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, le cifre chieste dal Lens per l’austriaco sono considerate alte per le casse del club partenopeo.

La squadra mercato del Napoli ha deciso di cambiare obiettivo, anche per cercare un difensore con caratteristiche diverse. Il nome in cima alla lista è quello di Giorgio Scalvini dell’Atalanta e nei prossimi giorni si può avviare la trattativa.