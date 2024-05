Kvara, affondo PSG: 80 milioni più un giocatore, la risposta del Napoli

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere in bilico. L’esterno azzurro continua a lavorare con il Napoli per il rinnovo.

Sono giorni caldi in casa Napoli per il futuro del club. La stagione sta volgendo al termine e tra le file azzurre si respira un grosso malcontento dopo gli ultimi risultati. L’attuale nono posto in classifica complica i piani della società, la quale non parteciperà neppure alla prossima Champions League. I risultati negativi comportano (ovviamente) anche delle importanti perdite economiche, le quali non permetteranno ad Aurelio De Laurentiis di agire “liberamente” sul mercato. Quest’ultimo sarà un tassello cruciale da cui ripartire in vista dei prossimi anni. Non a caso, il presidente sarebbe pronto ad attuare una mini rivoluzione che “colpirà” anche i big”.

Il primo calciatore a lasciare il Napoli sarà Victor Osimhen. Nel contratto di quest’ultimo è presente una clausola da ben 120 milioni di euro che permetterà alle big europee di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Una volta ceduto il nigeriano, spetterà ad Aurelio De Laurentiis definire il futuro di Kvaratskhelia. La stagione del georgiano è stata tutt’altro che entusiasmante, ma il suo primo anno in Italia non può essere già dimenticato. Infatti, la società crede fermamente nelle qualità del classe 2001, motivo per il quale sono già avviati i contatti per il rinnovo contrattuale.

Kvara-Napoli, le ultime sul rinnovo: c’è l’insidia PSG

In casa Napoli si lavora al rinnovo di Kvaratskhelia in vista dei prossimi anni. La volontà di Aurelio De Laurentiis è chiara: costruire un progetto che ruoti intorno al georgiano. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” sono già stati avviati i contatti per il rinnovo, ma l’accordo definitivo non è stato ancora raggiunto.

Di seguito l’analisi del quotidiano.

“De Laurentiis cerca il rinnovo da 4 milioni con clausola. (…) Kvara, invece, sarebbe anche disposto a continuare in azzurro ma con un progetto chiaro e vincente, e a fronte di un adeguamento contrattuale importante. Jugeli ha chiesto a De Laurentiis un nuovo accordo da 5 milioni netti più bonus per rinnovare il contratto, mentre il patron azzurro sarebbe disposto ad arrivare a 4 milioni e a inserire una clausola rescissoria. C’è distanza, non chiusura.

Com’è inevitabile che sia, però, una big del calibro del Paris Saint Germain è pronta a fare sul serio, con lo stesso quotidiano che svela un’offerta che i parigini sarebbero pronti a proporre a De Laurentiis:

“Il Psg vuole inserirsi nel discorso, magari provando a offrire 80 milioni più il prestito di Kolo Muani – con ingaggio pagato – al Napoli per arrivare a Kvara”.

Ad indirizzare il futuro sarà ovviamente la volontà del calciatore. Quest’ultimo è molto legato al Napoli, ancor più perché si parla della squadra che gli ha permesso di subentrare nel calcio che conta. Infatti, al termine della stagione verranno fatte le dovute valutazioni, ma il classe 2001 ha già fatto sapere la propria volontà di continuare il percorso in azzurro.