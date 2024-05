Conte Napoli, novità sulla trattativa: qual è la posizione del Milan

Continua ad essere in bilico il futuro di Antonio Conte. L’allenatore italiano è voglioso di tornare in panchina nella prossima stagione.

L’annata sta volgendo al termine, ma in casa Napoli si lavora già alla prossima stagione. Gli obiettivi societari non sono stati rispettati, con la squadra che si ritrova a lottare per un posto nella prossima Conference League. Tale traguardo risulta “minimo” per un club che solo un anno fa alzava al cielo il tricolore. La musica, dopo dodici mesi, appare ben diversa motivo per il quale tra le file azzurre è in corso una mini rivoluzione che “colpirà” ogni protagonista. Il primo addio sarà quello di Francesco Calzona, il quale non sarà l’allenatore dei partenopei nella prossima stagione.

Il CT della Slovacchia ha preso il posto di Mazzarri dopo il secondo esonero stagionale in casa Napoli. Il tutto, non è però andato come previsto in quanto le prestazioni del gruppo squadra son state disastrose. L’attuale nono posto in classifica non soddisfa la piazza, motivo per il quale è già scattata la caccia al nuovo allenatore. L’obiettivo primario continua ad essere Antonio Conte, il quale sarebbe disposto a sedere sulla panchina azzurra nella prossima stagione. I contatti con il tecnico continuano ad essere molto frequenti, vista la volontà di creare un progetto vincente.

Conte, emergono dettagli sul futuro a Napoli: le ultime

Nelle ultime ore come riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato, sono emersi importanti novità legate al futuro di Antonio Conte. Il noto giornalista, tramite il proprio profilo “X” ha analizzato la situazione. Di seguito le sue parole.

“Anche negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra il Napoli e l’entourage di Antonio Conte per cercar di trovare intesa economica e contrattuale. Sul fronte Milan (al di là del grande desiderio dei tifosi) tutto fermo: in via Aldo Rossi al momento non si sono fatti vivi”.

Nei prossimi giorni sono attese novità importanti riguardanti Antonio Conte, per cui il Milan al momento non sarebbe un’opzione concreta, malgrado le dichiarazioni delle scorse ore del vice Stellini. L’Italia è la destinazione preferita dal tecnico, motivo per il quale ha già dato la propria disponibilità ad Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro dovrà decidere se assecondare o meno le richieste economiche, in modo tale da regalare al Napoli un nuovo allenatore. L’affare potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, vista la volontà della dirigenza di creare un progetto valido in vista dei prossimi anni e di cercare un accordo proprio con il leccese, con la speranza che si possa arrivare a un compromesso che possa accontentare tutti.