Mercato Napoli, Buongiorno e non solo: altri due nomi a sorpresa per convincere Conte

In casa Napoli si lavora in vista della prossima stagione. La chiave per il club azzurro sarà certamente il mercato in entrata.

La stagione del Napoli ha deluso le aspettative dell’intera piazza e non solo. Dopo dodici mesi dalla vittoria del tricolore, gli azzurri hanno dimostrato di aver perso il proprio DNA vincente, motivo per il quale occupano la nona posizione in classifica. L’ultima sconfitta interna contro il Bologna ha dimostrato ancora una volta le difficoltà dei protagonisti, i quali non sanno più reagire. Alla Corte del Vesuvio la situazione è diventata più difficile del previsto, non a caso occorre un cambio di rotta importante. Quest’ultimo, è rappresentato ovviamente dalla scelta del nuovo allenatore. Infatti, Francesco Calzona lascerà il Napoli al termine della stagione, ma non è stato ancora svelato il suo successore.

Il primo obiettivo di De Laurentiis porta il nome di Antonio Conte. L’allenatore italiano sarebbe voglioso di tornare in Serie A, a patto che però vengano soddisfatte le sue richieste. Infatti, si tratta di un tecnico vincente che può avanzare proposte importanti alla società interessata all’ingaggio. Tale processo è già stato attuato, motivo per il quale c’è stata una brusca frenata (poi svanita) nelle ultime settimane. Il patron azzurro vorrebbe puntare sull’ex calciatore, ma per convincerlo starebbe pensando ad alcune mosse di mercato.

Mercato Napoli, l’idea della società per convincere Conte: le ultime

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è formare una squadra all’altezza, in modo tale da tornare a competere ad alti livelli. Come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” sono in corso alcune valutazioni importanti per individuare i profili “utili” al club. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Conte conosce bene la dimensione del Napoli, sa che non ha in mente investimenti milionari per campioni già affermati, ha anche accettato l’idea di allestire una squadra giovane, forte, da rigenerare. Buongiorno è un nome gradito, viene fuori dai colloqui tra Conte e Manna così come Retsos dell’Olympiacos o Huijsen di proprietà della Juventus ma in prestito alla Roma. Giocatori già di buon livello da far crescere sotto la gestione Conte com’è accaduto in passato a tanti: da Darmian a Giaccherini, da Matri a Victor Moses. I contatti tra il Napoli e Conte sono frequenti, si cerca di arrivare alla quadratura del cerchio ma c’è da lavorare”.

La volontà di Aurelio De Laurentiis è chiara: portare nuovamente il Napoli dove merita. L’annata in corso dovrà essere cancellata prima del previsto, considerandola così una semplice stagione “sfortunata”. Tra le file azzurre il rammarico è molto ampio, ma al tempo stesso la squadra sarà costretta a ripartire dagli errori per evitare nuove problematiche future.