Un altro ‘titolare’ per la porta: il Napoli punta un nuovo numero uno

Il Napoli sta definendo la strategia per il trio dei portieri. La certezza fra i pali è Alex Meret, ma potrebbe arrivare in rosa un altro titolare per giocarsi il posto col friulano

Mentre è in giro a godersi le meritate vacanze, il Napoli pensa al suo futuro. Si tratta di Pierluigi Gollini, portiere subentrato in azzurro a campionato in corso, il quale ha saputo rispondere presente quando chiamato in causa. Tuttavia, ciò non sembra essere sufficiente per convincere il Napoli a riscattarne il cartellino, per cui l’estremo difensore bolognese potrà fare rientro all’Atalanta nel giro di pochi giorni. Qualora ciò accadesse, la società di Aurelio De Laurentiis dovrebbe ridisegnare la sua strategia per la porta.

Gollini, infatti, piace alla società partenopea ma vorrebbe una cifra di riscatto meno elevata degli 8 milioni di euro pattuiti quando formalizzato il prestito. La posizione dell’Atalanta sarà fondamentale e nel frattempo il club studia alternative. Una delle prime a presentarsi sarebbe la candidatura di Emil Audero. Il portiere 26enne è in uscita dalla Sampdoria, che comincia a sistemare l’assetto della rosa per adattarlo anche ai parametri economici che può permettersi in Serie B. Tuttavia, la concorrenza per l’italo-indonesiano non manca. Audero, infatti, è seguito con attenzione anche da Lazio, Inter e Bologna.

Pare però che il Napoli possa tornare a citofonare alla famiglia Pagliuca-Percassi per un altro estremo difensore che ha tutta l’aria di essere un titolare. La nuova strategia degli azzurri potrebbe portare in squadra un portiere che si giocherebbe il posto con quello attualmente titolare e molto stimato, anche dalla piazza, ovvero Alex Meret. Si tratta di Juan Musso.

Napoli-Atalanta, si riapre l’asse per i portieri ma non è Gollini

La Dea fra i pali avrà una bella gatta da pelare. Marco Carnesecchi, portiere capitano della Nazionale italiana Under-21, rientrerà dal prestito alla Cremonese. È logico presupporre che l’Atalanta vorrà contare sui suoi favori, dopo l’esperienza accumulata nel massimo campionato con un’altra casacca, e ciò significherebbe per Juan Musso un anno in panchina.

Il portiere argentino vi ha trascorso già il finale dell’ultima stagione, quando è stato scalzato da Marco Sportiello. Tutto girerà intorno a Carnesecchi, il quale è corteggiato da Lazio e Juventus. Se l’Atalanta volesse scommetterci, converrebbe cedere il collega sudamericano.

Perciò il Napoli ci starebbe facendo un pensiero. Si tratta di un giocatore di esperienza, il quale non accetterebbe di buon grado la panchina alla Dea e comincia a guardarsi intorno. È chiaro che averlo in rosa comporta il rischio della staffetta con Alex Meret, quindi andrebbe chiarita anche la prospettiva dell’attuale titolare del Napoli per evitare tensioni.

Juan Musso è stimato anche dall’Inter e potrebbe rientrare nel calciomercato nerazzurro se si realizzassero le indiscrezioni sulla partenza di André Onana, che piace al Manchester United. Tuttavia, l’Inter tratterebbe Musso soltanto in prestito con diritto di riscatto, mentre il calciatore, nel giro della Nazionale Albiceleste, cerca una squadra che gli garantisca continuità.