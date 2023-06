Napoli multato dalla FIGC: c’entra Luciano Moggi

Il Napoli ha ricevuto una multa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio: il motivo riguarda l’ex dirigente Luciano Moggi.

Il Napoli si trova a dover fare nuovamente i conti con la FIGC. Nelle scorse settimane, la Federcalcio aveva già comminato un’ammenda di 5 mila euro alla società e 5 mila euro a Mateo Politano a causa dei cori contro la Juventus inneggiati dal calciatore azzurro nel corso dei festeggiamenti alla Dacia Arena per la vittoria dello scudetto.

Questa volta, invece, la FIGC ha multato il Napoli di 2,500 euro per un motivo completamente diverso: la società è stata infatti multata a causa di Luciano Moggi. L’ex direttore sportivo di Napoli e Juventus era presente a bordo campo allo stadio Piccolo di Cercola nel pre partita di Napoli-Juventus Primavera, giocata lo scorso 14 gennaio. Essendo stato radiato dopo Calciopoli, la sua presenza sul campo è stata una chiara violazione.

Napoli multato dalla FIGC: il comunicato

Questa la nota pubblicata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio sul proprio sito ufficiale, dove viene comunicata l’ammenda al Napoli, ritenuto responsabile della presenza di Moggi.

− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 502 pf 22-23 adottato nei confronti della società S.S.C. NAPOLI S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e, comunque, non impedito l’indebito accesso – vietato dall’art. 9, comma 2, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva – e la presenza nel recinto di gioco del sig. Luciano Moggi, soggetto radiato dall’ordinamento federale, prima dell’inizio della gara Napoli-Juventus del 14/01/2023, valevole per il Campionato Primavera 1 e disputata presso lo stadio “Arena G. Piccolo”, nel centro sportivo sito in Cercola (NA);

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di Presidente, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemila cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.; − si rende noto l’accordo come sopra menzionato.