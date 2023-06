Napoli, sgarbo di mercato in Serie A: c’entra la Lazio!

Napoli sempre più attivo sul mercato, spuntano i primi nomi della lista dei desideri di De Laurentiis concordata con Garcia.

La società azzurra sta muovendo i suoi primi interessi sul mercato: obiettivo rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Cosa non facile visto l’ottimo campionato appena concluso e vinto con merito e grande distacco dalle altre concorrenti.

Gli altri club, però, si stanno muovendo per inserire forze fresche e provare a diminuire il gap formatosi quest’anno. Così il Napoli dovrà muoversi di conseguenza e rinfrescare una rosa anche in vista di un nuovo approccio sia tattico che tecnico del nuovo allenatore Rudi Garcia.

Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a vendere i propri gioielli, ma ascolterà qualsiasi tipo di proposta. L’intenzione, però, è quella di sedersi al tavolo della trattativa solo e soltanto in caso di offerte monstre per i suoi top player.

Su tutti si intensificano le voci di un possibile addio per Victor Osimhen. Il nigeriano non sembra avere intenzione di lasciare Napoli ma non ha ancora ricevuto alcun tipo di offerta. Il suo entourage ascolterà eventuali chiamate e riferirà l’intere dei club al presidente. Qualora arrivasse, quindi, una big sarebbe difficile rifiutare per lui sia per una questione di appeal sia per una probabile proposta di ingaggio alta.

L’aspetto economico conta anche per il Napoli di De Laurentiis che vorrebbe mantenere i bilanci costanti e positivi. Per questo Osimhen potrebbe non essere l’unico partente. Ma ci sono anche prospettive di mercato in entrata. L’addio ormai certo di Cristiano Giuntoli ha rallentato le trattative e ha creato un vuoto dirigenziale che il presidente azzurro deve ancora colmare ufficialmente.

Napoli, sgarbo alla Lazio per un centrocampista

Il Napoli, dunque, al momento sta lavorando sotto traccia per cercare di portare nel Golfo Partenopeo i rinforzi giusti. Un nome caldo per il centrocampo è certamente Nahitan Nandez. Vecchia fiamma della precedente estate, l’uruguaiano era stato al centro di diverse voci che avevano coinvolto anche l’interesse, poi tramontato, di altri club come la Juventus e che in questa finestra di mercato ha attirato gli occhi della Lazio.

Centrocampista del Cagliari, società che è appena risalita in Serie A dopo l’anno trascorso in Serie B. Il suo contratto scade il 30 giugno 2024, rendendolo un giocatore appetibile sia per il cartellino sia per l’eventuale richiesta di ingaggio da parte dei suoi agenti. Attualmente, infatti, al Cagliari Nandez percepisce uno stipendio di 1,6 milioni di euro, una cifra relativamente alta per gli standard di De Laurentiis ma che non spaventa.

Il Napoli, dunque, sarebbe in procinto di ufficializzare la prima offerta di 8 milioni al Cagliari. Ancora da valutare, invece, l’offerta al giocatore: gli azzurri sembrerebbero indirizzati verso un’offerta di un triennale che da discutere con l’agente Pablo Bentancur.