Il Newcastle preoccupa anche il Napoli: bianconeri sulla stella azzurra

Dopo Sandro Tonali, il club inglese guarda ancora alla Serie A: messo nel mirino un campione del Napoli.

Entrati nel vivo del calciomercato, il Napoli deve affrontare l’assalto delle numerose squadre europee che vorrebbero strappare i calciatori agli azzurri. Il campionato disputato dal Napoli, terminato con la straordinaria vittoria dello scudetto, ha acceso i riflettori sul club.

Un traguardo storico che, adesso, fa entrare tutti i giocatori nel mirino delle squadre top europee, convinte di poter acquistare i campioni azzurri forti delle loro possibilità economiche ma anche della politica di De Laurentiis di non poter rifiutare certe offerte.

Presentato il nuovo allenatore, adesso è tempo di mettersi al lavoro nel tentativo di contrastare gli attacchi e convincere i calciatori a rimanere a Napoli, anche se per qualcuno c’è ben poco da fare. È il caso di Kim, per il quale il Bayern Monaco vuole pagare la clausola rescissoria e portare il difensore coreano in Bundesliga. Difficile, a questo punto, fare qualcosa, con il calciatore che avrebbe già un accordo con i tedeschi.

Napoli, attenzione al Newcastle: nel mirino Giovanni Di Lorenzo

Il mercato estivo del Napoli sarà complicato. Aurelio De Laurentiis dovrà contrastare gli assalti delle squadre europee che hanno messo nel mirino i campioni azzurri.

Primo tra tutti Victor Osimhen. Diverse squadre hanno bussato alla porta del Napoli per chiedere del bomber nigeriano. Aurelio De Laurentiis ha già dichiarato che c’è un accordo di massima con il calciatore per il rinnovo, ma che il Napoli non può permettersi di rifiutare offerte alte. Il patron azzurro, infatti, ha anche fissato il prezzo: 150 milioni di euro.

Attenzione, però, perché nelle ultime ore c’è anche un altro campione azzurro inserito tra gli obiettivi di una big europea. Il Newcastle, dopo l’acquisto di Sandro Tonali dal Milan, avrebbe messo nel mirino Giovanni Di Lorenzo. Di proprietà del fondo Pif, il Newcastle è uno dei club più ricchi del mondo e quest’anno sta cercando di lanciarsi nell’Olimpo del calcio europeo mettendo a segno diversi colpi importanti.

L’acquisto del centrocampista rossonero, con il quale hanno trovato un accordo per 8 milioni di euro più 2 di bonus a stagione, potrebbe essere il primo di una lunga serie di colpi. Il club inglese è stato acquistato dal fondo Pif nel 2021, facendo subito una campagna acquisti onerosa e lo scorso anno hanno raggiunto la qualificazione in Champions. Attenzione, dunque alle prossime settimane, perché il Newcastle ha disponibilità economica e sta guardando con attenzione a Giovanni Di Lorenzo.