Torna per restare: il Napoli deciso a puntare su di lui

Dopo l’ennesima stagione in prestito, torna per restare a Napoli: il suo ruolo nella nuova squadra orchestrata da Radi Garcìa.

Luciano Spalletti, allenatore che portato il Napoli a vincere il terzo scudetto della sua storia, non proseguirà la sua avventura sulla panchina azzurra. Dopo settimane di nomi che si rincorrevano come possibili sostituti, Aurelio De Laurentiis ha annunciato la nuova guida tecnica dei partenopei. Rudi Garcìa, ex allenatore della Roma, siederà sulla panchina del Napoli nella prossima stagione.

Un compito non facile per il tecnico francese, che, però, già dalla conferenza stampa di presentazione si è dimostrato molto sicuro di sé. La determinazione messa in campo da Garcìa nel suo approccio alla nuova avventura, quindi, può far dormire sonni tranquilli ai tifosi del Napoli. Quello in panchina, però, non sarà l’unico cambiamento che vedrà coinvolto il Napoli in vista della prossima stagione.

Anche Cristiano Giuntoli potrebbe salutare. Sul ds del Napoli c’è da tempo la Juventus, ma De Laurentiis non ha ancora deciso di liberarlo dato che gli resta ancora un anno di contratto. Secondo le ultime indiscrezione, il presidente del Napoli avrebbe deciso di lasciarlo partire e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’addio ufficiale.

Oltre al quadro dirigenziale che con ogni probabilità verrà riorganizzato, anche la rosa campione d’Italia sembra destinata a subire alcuni cambiamenti. Kim, pilastro della difesa partenopea lascerà Napoli. Sul centrale coreano sono sempre più insistenti le voci che lo vedono vestire la maglia del Bayern Monaco per la prossima stagione. Oltre a lui, anche Demme e Ndombele lasceranno Napoli.

Alex Meret, che sembrava destinato a partire la scorsa estate, dopo una stagione sontuosa da titolare, invece, resterà all’ombra del Vesuvio. Il portiere friulano si è conquistato la permanenza a suon di parate decisive e nel corso della stagione ha lasciato veramente pochissimo spazio ai suoi compagni di reparto. Prima Sirigu e Gollini poi, infatti, non sono riusciti a scalzare Meret nelle gerarchie di Luciano Spalletti.

Finalmente è pronto per il Napoli: dopo i tanti prestiti, resta in azzurro

Pierluigi Gollini è arrivato in prestito dall’Atalanta e il Napoli non ha ancora deciso se riscattarlo per la prossima stagione. Quando è stato chiamato in causa ha sempre ben figurato, ma con un Meret sempre più a suo agio a difendere la porta del Napoli, un giocatore del calibro di Gollini potrebbe decidere proseguire altrove la sua carriera.

Pare che il Napoli, però, il nuovo dodicesimo lo abbia già in casa. Si tratta di Nikita Contini. Il portiere ucraino, dopo l’ennesimo prestito della sua carriera, pare destinato a restare in azzurro. Nel corso dell’ultima stagione ha vestito la maglia della Sampdoria. Raramente è stato chiamato in causa, ma ha sempre risposto presente. Ora il Napoli è pronto a concedergli un’opportunità in maglia azzurra, anche se Meret resterà il titolare indiscusso di questa squadra.