Ricorda Mahrez, un giovane talento si è proposto al Napoli

Anche per le giovanili il Napoli dovrà effettuare operazioni di calciomercato, un giovane talento algerino si è proposto agli azzurri.

Il calciomercato è entrato nella sua fase più calda, con tante trattative e affari in corso. Anche il Napoli è molto attivo in tal senso, con gli uomini mercato della società che sono a lavoro per allestire una squadra sempre più competitiva da mettere a disposizione di Rudi Garcia. Eppure il club, soprattutto quest’anno che ha visto la Primavera retrocedere, sarà chiamata ad effettuare qualche investimento anche nel settore giovanile.

A tal proposito non è da sottovalutare il fascino che il Napoli degli ultimi anni – sempre in lotta per grandi traguardi e ora campione d’Italia – riesce ad avere verso i ragazzi e gli appassionati di calcio. Tant’è che se fino a qualche anno fa l’ambizione dei giovani calciatori, italiani e stranieri, fosse quella di vestire le maglie di Juventus, Inter o Milan, adesso sempre più giovani calciatori sono attratti dal fascino della maglia del Napoli. A restare ammaliato dal colore azzurro e dalle sirene di Partenope è stato anche Nassim Rechidi, talentuoso calciatore italo–algerino.

Chi è Nassim Rechidi, il giovane talento algerino che si è proposto al Napoli

Rechidi è un attaccante nato il 27 ottobre 2007 (16 anni, ndr) ad Alassio (in provincia di Savona, in Liguria). Dicevamo grande talento. Nassim è un esterno destro di piede mancino, che dunque ama giocare in un tridente a piede invertito, oppure da trequartista in un centrocampo a rombo o anche nel 4-2-3-1. Classe cristallina, buon dribbling, visione di gioco, importante struttura fisica e anche abile nel battere i calci da fermo. Che si tratti di calci d’angolo, punizioni o rigori, le qualità balistiche di Rechidi gli permettono spesso di trovare i compagni per assist o direttamente la porta e la via della rete.

Per caratteristiche, oltre che per origini – dicono gli scout che l’hanno spesso visionato -, Nassim Rechidi ricorda Riyad Mahrez, esterno del Manchester City e suo grande idolo. Un ragazzino ancora, ma con notevoli e ampi margini di crescita. Nassim Ha mosso i primi passi da calciatore, dal 2013 al 2020, nella Baia Alassio Calcio, sotto la guida del compianto mister Giovanni Mialich. Dopodiché è passato alla Asd Andora Calcio, per poi andare alla Sanremese, club in cui ha militato nell’ultima stagione.

Nonostante non sia napoletano, il grande sogno di Rechidi è quello di vestire la maglia del Napoli, club di cui è grande fan. Per questo il desiderio del ragazzo sarebbe quello di provare ad entrare a far parte del settore giovanile azzurro, a cui si sta proponendo da qualche settimana affidandosi ai consigli dell’avvocato Alessandro Saulino, che lo sta assistendo. Parliamo di un talento giovanissimo, classe 2007, dunque il primo approccio col Napoli dovrebbe avvenire con la categoria Under 17 (o anche l’Under 18 se il club deciderà di proporla anche il prossimo anno, ndr), ma con prospettive per essere presto promosso in Primavera.

Un calciatore ancora da costruire, senza dubbi, ma le cui premesse sembrano essere davvero allettanti. Chissà che il Napoli, che vedrà dalla prossima stagione “pieni poteri decisionali” al responsabile del settore giovanile Gianluca Grava, non decida di puntarci e provare a capire se possa rappresentare un investimento per il futuro. E se le basi sembrano essere promettenti, la domanda viene d’obbligo: perché non provarci?

Pasquale Giacometti