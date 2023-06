Il Napoli accelera e gela il Milan: sta scegliendo i Campioni d’Italia

Che colpo del Napoli: il talento che ha stregato la Serie A è pronto a vestirsi di azzurro. I partenopei lo stanno soffiando al Milan

Il Napoli deve programmare al meglio la prossima stagione. Terminata la festa scudetto che è impazzata per mesi tra i vicoli della città, ora bisogna lavorare per confermarsi nel prossimo futuro. La storia del Napoli ci dimostra come questo non sia facile. Lo scudetto vinto quest’anno, infatti, arriva ben trentatré anni dopo l’ultima volta.

La stagione che sta per iniziare, porta con sé diverse incognite. Il rebus allenatore è finalmente terminato. Dopo settimane in cui i nomi per sostituire Luciano Spalletti si susseguivano freneticamente, Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcìa sulla panchina azzurra. Resta da sciogliere il dubbio relativo a Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli ha ancora un anno di contratto, ma è tentato da una nuova esperienza alla Juventus. Sembrerebbe che De Laurentiis si sia convinto a lasciarlo partire, ma secondo le ultime suggestioni vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Federico Chiesa.

Rudi Garcìa dovrà affrontare anche diverse perdite importanti nella rosa in vista della prossima stagione. Su tutti, il tecnico francese, dovrà veder partire Kim “The Monster”. Il centrale difensivo coreano è promesso sposo del Bayern Monaco che verserà nelle casse del club azzurro i 60 milioni previsti dalla clausola rescissoria.

Diversi cambiamenti interesseranno anche il centrocampo. Tanguy Ndombele farà ritorno al Tottenham, mentre Diego Demme lascerà Napoli a titolo definitivo dopo una stagione ai margini del progetto. Anche Gianluca Gaetano pare ai saluti, anche se partirà in prestito. Da monitorare, poi, la situazione relativa a Piotr Zielinski. Il numero 20 del Napoli vorrebbe restare all’ombra del Vesuvio, ma bisogna trovare un accordo per il rinnovo. Il suo attuale contratto scade nel 2024 e la prossima finestra di mercato sarà l’ultima disponibile per monetizzare dalla sua partenza.

Il Napoli, dunque, dovrà provare a riformare un centrocampo che sia almeno di pari livello rispetto a quello che ha trionfato in Serie A nella stagione appena conclusa.

Il Napoli beffa il Milan: c’è il sorpasso per il talento che ha stregato la Serie A

Sono diversi i nomi che sono stati accostati al Napoli nelle ultime settimane, ma pare che gli azzurri abbiano deciso di tentare l’affondo decisivo per un giovane talento che ha stupito tutti in Serie A.

Si tratta di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese. Il classe 2002 ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori nel corso della sua prima stagione nel campionato italiano. Su di lui si è precipitato il Milan che ha la necessità di sostituire Sandro Tonali volato al Newcastle.

I rossoneri sembravano in netto vantaggio per Samardzic, ma secondo le ultime indiscrezioni la situazione sarebbe cambiata. Il Napoli ha tentato l’affondo per il centrocampista friulano e pare che abbia superato il Milan. Decisiva la volontà del giocatore che preferisce la destinazione Napoli rispetto a Milano.