Napoli, se parte Osimhen, è pronto il sostituto: c’è l’accordo verbale!

Per ora nulla è certo, ma il Napoli si cautela: accordo verbale con un club di Serie A per il sostituto di Osimhen.

Uno dei temi caldi di questa sessione di calciomercato è sicuramente la situazione legata a Victor Osimhen. Il nigeriano sta bene a Napoli e gli azzurri formuleranno una proposta di rinnovo a breve, che il nigeriano, assieme al suo agente valuterà, ma la stagione straordinaria dell’attaccante ex Lille ha attirato su di sé l’attenzione di tanti grandi club europei.

Tra questi c’è il PSG, pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro. Tuttavia, come ribadito varie volte pubblicamente, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di trattare per meno di 150 milioni di euro. Quindi si andrebbe incontro ad una cessione solo nel caso in cui arrivasse un’offerta folle.

Cosa succede se parte Osimhen? Il Napoli ha individuato il sostituto

Secondo quanto riferito da Michele Criscitiello sul suo profilo Twitter il Napoli ha sfruttato i buoni rapporti con l’Udinese e con la famiglia Pozzo per mettere in atto un piano B, in caso di cessione di Osimhen.

Si parla infatti di un accordo verbale tra De Laurentiis e Pozzo. Il Napoli potrebbe portarsi a casa Beto senza dover obbligatoriamente esercitare la clausola rescissoria di 35 milioni di euro, si potrebbe invece chiudere a 25 milioni di euro più una contropartita tecnica.