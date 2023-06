David-Napoli, il Lille spara alto: la cifra del cartellino

Osimhen, dopo la super stagione giocata quest’anno, ha colpito tutti i top club europei, come il PSG. Il Napoli cerca il sostituto.

Il Napoli cerca il sostituto per un’eventuale partenza di Osimhen: il prescelto sembra essere Joanthan David, il centravanti del Lille, talentino classe 2000.

Joanthan David, il Lille fissa il prezzo

Il canadese ha segnato 24 reti e servito 4 assist nell’ultimo campionato di Ligue1. La richiesta del club francese per il canadese è infatti di 50 milioni di euro per il suo cartellino. Il Napoli l’ha comunque individuato come erede perfetto di Osimhen per caratteristiche tecniche e fisiche. David è interessato in passato anche ad alcuni club italiani come l’Inter e il Milan.

5o milioni sono tanti, ma contando che Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo di Osimhen su una cifra attorno ai 150 milioni di euro, è facile immaginare come possano essere subito reinvestiti per il pupillo canadese.