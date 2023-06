Rinnovo Osimhen, svelata la proposta del Napoli: l’ingaggio proposto da ADL

Durante l’incontro con l’agente di Osimhen, De Laurentiis ha proposto il rinnovo del contratto: svelate le cifre e la reazione dell’entourage.

Il futuro di Victor Osimhen è il tema più caldo in queste ore in casa Napoli. Avere o meno il centravanti in rosa nella prossima stagione potrebbe fare tutta la differenza del mondo per Rudi Garcia, ma ovviamente capire se si possa contare sulla sua permanenza è prioritario per i progetti del club.

Ecco perché nelle scorse ore è andato in scena un incontro tra l’entourage dell’attaccante e Aurelio De Laurentiis. Nel confronto si è parlato sostanzialmente di due possibili scenari: l’eventuale cessione o la permanenza di Osimhen al Napoli, firmando il rinnovo del contratto.

Il contratto del Napoli proposto a Osimhen: ingaggio e dettagli

Ebbene De Laurentiis ha fatto presente a Roberto Calenda, manager italiano di Osimhen, che il club napoletano non accetterà offerte inferiori ai 150 milioni di euro per il centravanti nigeriano. La richiesta è stata recepita dall’agente che a questo punto si muoverà in tal senso.

Per quanto riguarda la proposta di rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2025, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fornisce alcuni interessanti aggiornamenti. Infatti – stando a quanto riportato da la rosea – il Napoli avrebbe formulato un’offerta di prolungamento del contratto di 2 anni (fino al 2027, ndr) con ingaggio da 6 milioni di euro, più bonus da 1 milione totale raggiungendo tutti gli obiettivi previsti.