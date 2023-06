Napoli, l’ultima pazza idea di mercato porta in casa Juve: che nome

Il Napoli è al lavoro per il calciomercato e l’ultima pazza idea di mercato porta al calciatore della Juventus in uscita da Torino

Il calciomercato è appena iniziato, ma il Napoli è ovviamente già al lavoro per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, nella quale dovrà difendere il titolo di campione d’Italia. Da pochi giorni la società partenopea ha annunciato ufficialmente il nuovo allenatore, con l’ex Roma (tra le altre) Rudi Garcia che sostituirà Luciano Spalletti. Il tecnico francese ha confermato le ambizioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha fissato molto in alto l’asticella per la prossima stagione.

Per farlo ovviamente il club azzurro dovrà intervenire anche sul mercato, cercando di puntellare la rosa a disposizione del tecnico francese e sostituendo a dovere gli eventuali giocatori che partiranno verso altri lidi nel corso di questa sessione estiva di trasferimenti. Uno degli assi più caldi da questo punto di vista è quello che lega a doppio filo la Juventus proprio al Napoli. Il club bianconero vorrebbe “rubare” ai campioni d’Italia il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che però ha un altro anno di contratto con gli azzurri ed al momento è destinato a viverlo da separato in casa.

Calciomercato Napoli, pazza idea dalla Juventus

Nelle ultime ore si è parlato di un interesse del Napoli nei confronti del gioiello della Juventus Federico Chiesa, che sembra abbia richieste di contratto che il club bianconero non ha intenzione di soddisfare. L’ex Fiorentina però non è l’unico calciatore italiano juventino che potrebbe essere finito nel mirino del Napoli. Il club azzurro, infatti, ha la necessità di fare almeno un paio di acquisti a centrocampo e uno dei profili che meglio si abbinerebbero alle strategie partenopeo è quello di Fabio Miretti.

Nel corso della complicata annata vissuta dalla Juventus (in campo e fuori), Fabio Miretti ha messo a referto 40 presenze in tutte le competizioni, condite da tre assist. Manca ancora la gioia del gol al centrocampista, che ci è andato vicino in più occasioni. Su Moretti c’è forte anche l’interesse della neopromossa Genoa, che certamente può offrire condizioni più vantaggiose alla Juventus (come la possibilità di recompra del giocatore) e maggiore minutaggio al calciatore. D’altro canto, però, il Napoli potrebbe certamente offrire prospettive di presenze in Champions League, cosa che nemmeno la permanenza alla Juventus garantirebbe al centrocampista dell’Italia Under 21, impegnato in questi giorni nell’Europeo di categoria con la Nazionale Nicolato, iniziando con la sconfitta contro la Francia.