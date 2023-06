Sostituto Osimhen, si complica una pista di mercato: l’attaccante preferisce la Premier League

Si complica l’acquisto dell’eventuale sostituto di Victor Osimhen: l’attaccante preferirebbe giocare in Premier League.

L’argomento più caldo che accompagnerà tutta la sessione estiva di calciomercato del Napoli sarà sicuramente quello che riguarda il futuro di Victor Osimhen. Dopo una stagione da sogno e la vittoria del titolo di capocannoniere della Serie A, c’è la fila di top club europei alla porta di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli ha affermato di voler rinnovare di due anni il contratto del bomber nigeriano (in scadenza nel 2025), ma ha anche confermato che il giocatore potrebbe essere ceduto in caso di offerta irrinunciabile. Offerta che potrebbe arrivare dal PSG, club che sembra maggiormente interessato ad accaparrarsi le prestazioni di Osimhen.

Sostituto Osimhen, Jonathan David preferisce la Premier

Chi sarebbe il nuovo numero nove azzurro in caso di addio di Osimhen? Una domanda che i tifosi nemmeno vogliono porsi: la speranza di tutti è quella di vedere ancora Victor con la maglia del Napoli anche nella prossima stagione. Ma il Napoli sta comunque iniziando a sondare le alternative e tra i nomi sulla lista della squadra mercato c’è anche quello di Jonathan David, centravanti canadese classe 2000 del Lille.

Il giocatore è un profilo seguito con attenzione dal Napoli, che pensa possa essere il sostituto ideale di Osimhen. La cifra per provare a convincere il Lille, ex club proprio di Osimhen e quindi in buoni rapporti con il Napoli, deve essere superiore ai 50 milioni di euro.

Il Napoli però rischia di essere beffato dalla volontà di David: secondo quanto riportato dai francesi di Foot Mercato, il canadese preferirebbe giocare in Premier League. In quel caso, considerando anche la potenza economica dei club inglesi, De Laurentiis potrebbe decidere di tirarsi indietro e virare altrove.