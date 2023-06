Tifosi del Napoli in ansia: preoccupazione per Lobotka

Situazione complicata in casa Napoli: i tifosi sono preoccupati per Stanislav Lobotka, uno dei giocatori chiave della cavalcata scudetto

La stagione del Napoli è finita in maniera trionfale. Trentatré anni dopo l’ultima volta, i partenopei sono saliti nuovamente sul tetto d’Italia. I ragazzi di Luciano Spalletti sono riusciti nell’impresa di riportare lo scudetto all’ombra del Vesuvio e lo hanno fatto in un modo impronosticabile. Tra andata e ritorno hanno battuto tutte le altre diciannove squadre di Serie A e hanno sin da subito creato un solco irrecuperabile tra loro e le inseguitrici.

Il campionato non è mai stato in dubbio. La sosta per il Mondiali in Qatar sembrava potesse essere lo scoglio che avrebbe pregiudicato la stagione del Napoli, fino a quel momento impeccabile. Alla ripresa del campionato, però, tutte le altre sono crollate, mentre i partenopei hanno proseguito spediti verso il traguardo. Alla fine della stagione sono stati addirittura 16 i punti di vantaggio sulla Lazio seconda. Gli azzurri, inoltre, hanno eguagliato il record per aver vinto il campionato con più gare d’anticipo, ben cinque.

Tra i tanti fautori di questo straordinario traguardo, c’è anche un ragazzo che fino a poco tempo fa non vedeva il campo in maglia azzurra. Si tratta ovviamente di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, arrivato con la benedizione di Marek Hamsik, sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso aveva faticato a trovare posto in squadra. Rinvigorito dalla cura Spalletti, Lobotka è diventato il vero direttore d’orchestra di un Napoli che ha imposto il suo gioco in ogni campo e in ogni sfida affrontata.

Lobotka mette ansia ai tifosi: preoccupazione per il centrocampista azzurro

Quella appena conclusa è certamente la miglior stagione in carriera per il numero 68 del Napoli. Le sue prestazioni hanno inciso pesantemente sul percorso degli azzurri e ha attirato su di sé le attenzioni dei principali top club europei.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nelle ultime settimane ha provato a rassicurare i tifosi circa il futuro del progetto tecnico azzurro. Il patron ha spiegato come l’intenzione della dirigenza partenopea sia quella di non cedere i propri gioielli più pregiati: tra questi c’è anche Lobotka.

Il centrocampista slovacco, inoltre, ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2027, ma l’interesse per lui in giro per l’Europa cresce giorno dopo giorno. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, pare che Lobotka sia molto cercato in Inghilterra. Diversi club di Premier League sono disposti a follie pur di portarlo oltre la Manica.

In particolare, pare che Manchester United e Chelsea abbiano messo gli occhi su di lui. Il presidente proverà ad opporre resistenza, ma è ovvio che di fronte a cifre folli nessuno è incedibile. Per questo motivo, i tifosi del Napoli sono in ansia per il futuro di Lobotka.