Futuro Giuntoli, svolta vicina: novità dalla radio ufficiale sulla decisione di De Laurentiis

Notizia dell’ultima ora rivelata dalla radio ufficiale: svolta vicina per il futuro di Cristiano Giuntoli, De Laurentiis ha deciso.

L’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli ha spento tutte le voci sul sostituto di Luciano Spalletti. I tantissimi nomi accostati alla panchina azzurra sono svaniti con il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis che ha annunciato l’arrivo del tecnico francese.

Se la questione panchina è stata sistemata, c’è ancora da definire il futuro di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo ex Carpi vuole lasciare Napoli per raggiungere la Juventus, che lo cerca da mesi, ma De Laurentiis si è messo di traverso per ostacolare la trattativa.

Giuntoli pronto a rescindere con il Napoli

Aurelio De Laurentiis sembrava orientato a non concedere questo addio a Giuntoli: il contratto del DS scade infatti nel giugno del 2024 e il presidente voleva far rispettare questo accordo. Una decisione che però sembra esser cambiata nel corso degli ultimi giorni.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Valter De Maggio, nel corso del programma “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis avrebbe deciso di liberare Giuntoli: si va verso la rescissione consensuale, l’annuncio potrebbe essere davvero imminente. Una decisione presa per non avere nessuna situazione scomoda all’interno della società.