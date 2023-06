Concerto Coldplay al Maradona, Simeone scatenato (VIDEO)

Giovanni Simeone presente allo stadio Maradona per il concerto dei Coldplay: Cholito scatenato con sua moglie Giulia Coppini.

Nella serata di ieri, la nota band britannica Coldplay ha aperto i concerti in Italia del tour mondiale “Music of the Spheres” allo stadio Diego Armando Maradona. Il concerto ha fatto emozionare tutti i fan, con il cantante della band, Chris Martin, che ha cantato Napul’è di Pino Daniele per omaggiare la città.

Allo stadio Maradona erano presenti tanti personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche qualcuno vicino al mondo Napoli. Tra il pubblico, infatti, era presente anche l’ex allenatore azzurro Luciano Spalletti, accolto da cori e applausi da parte del pubblico.

Simeone scatenato al concerto dei Coldplay

Oltre a Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis, tra il pubblico c’era anche Giovanni Simeone con la moglie Giulia Coppini. L’attaccante argentino azzurro ha voluto assistere al concerto nel suo stadio: nessuno ha voluto perdersi un evento così importante.

In un video pubblicato sui social dalla coppia si nota il Cholito scatenato a cantare le canzoni della band britannica. Un ulteriore modo per entrare ancora di più nel cuore di tutti i tifosi napoletani.