Silvio Berlusconi, spunta un retroscena da pelle d’oca: c’entra il Napoli di Spalletti

La morte di Silvio Berlusconi ha sconvolto il panorama calcistico italiano: sull’ex presidente del Milan spunta anche un retroscena relativo al Napoli di Spalletti

Dopo una lunga malattia e diversi ricoveri all’ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi è morto lo scorso 12 giugno. Malato di leucemia da tempo, ha sempre assolto il suo compito da presidente del Monza fino alla fine. Per l’ex Presidente del Consiglio, sono stati indetti i funerali di Stato a cui hanno partecipato tante figure di spicco del nostro Paese.

Molte di queste facevano parte, ovviamente, della politica italiana, ma tante altre anche del mondo del calcio e dello spettacolo. Berlusconi, infatti, aveva fondato l’emittente televisiva privata Mediaset e ha stravolto il modo di fare televisione.

Ai funerali dell’ex presidente del Milan, era presente anche Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha da subito espresso la sua vicinanza alla famiglia Berlusconi attraverso un comunicato ufficiale in cui lo ha definito “imprenditore geniale, un politico straordinariamente coinvolgente, un grande uomo di comunicazione”, aggiungendo che nel mondo del calcio è stato “un autentico campione”.

Proprio Berlusconi è stato uno dei primi a fare i complimenti al Napoli dopo la conquista dello scudetto. L’ex patron del Milan con un tweet ha voluto celebrare il tricolore azzurro subito dopo la partita con l’Udinese: “Una città in festa, una città che se lo meritava”. Il messaggio poi proseguiva con la sua felicità per il successo partenopeo: “Evviva, evviva, evviva – il suo post -. Lo dico col cuore anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano”. Proprio legato al Napoli di Spalletti e alle sfide con il ‘suo’ Milan è legato un retroscena da brividi.

Berlusconi, tra i tanti ricordi spunta un retroscena sul Napoli

Come detto, Silvio Berlusconi era malato da tempo e negli ultimi periodi è stato più volte ricoverato a causa della sua salute precaria. Nonostante ciò, la sua passione per il calcio e per il Milan non si è mai affievolita. A tal proposito spunta un retroscena che riguarda anche il Napoli.

Nel mese di aprile, Berlusconi è stato a lungo ricoverato in ospedale. A quanto pare, nonostante le sue condizioni fisiche, direttamente dall’ospedale non ha voluto perdersi nemmeno una sfida del suo Milan.

In particolare, le tre sfide contro il Napoli di Spalletti, che hanno visto dominare i rossoneri in lungo e in largo, sono state seguite in maniera assidua dall’ex presidente che avrà gioito per il successo della squadra di Pioli. Una sfida, quella tra Milan e Napoli, che ha caratterizzato i primi anni della sua presidenza rossonera. Celebri le sfide sul finire degli anni ’80, con in campo campioni del calibro di Maradona e Van Basten, spesso fondamentali per lo scudetto.