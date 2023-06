PSG e due club di Premier League su Osimhen: la preferenza del nigeriano

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere lontano da Napoli: il bomber nigeriano ha una preferenza tra PSG e Premier League.

Mancano sempre meno giorni al 1° luglio, giorno in cui prenderà ufficialmente il via il calciomercato estivo. Il Napoli sa già che in quei giorni perderà Kim Min-jae, pronto ad accettare la sostanziosa offerta del Bayern Monaco (quasi 10 milioni a stagione) che pagherà la clausola rescissoria di circa 65/70 milioni valida per i primi quindici giorni di luglio.

Chi invece ha il futuro più in bilico è Victor Osimhen. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato di aver già proposto un rinnovo di altri due anni al capocannoniere della Serie A, ma ha anche confermato che il giocatore potrebbe lasciare Napoli in caso di offerta irrinunciabile.

Osimhen conteso tra vari top club, il nigeriano preferisce la Premier

Sul bomber nigeriano è ormai noto l’interessamento da tempo di tre top club europei su tutti, ovvero PSG, Chelsea e Manchester United. In attesa di formalizzare questo accordo verbale tra le parti per il rinnovo, potrebbero iniziare ad arrivare offerte a tre cifre che farebbero vacillare De Laurentiis.

Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, la preferenza di Osimhen sarebbe la Premier League. La squadra che però potrebbe presentare l’offerta più sostanziosa è proprio il PSG: il giocatore piace molto al dirigente Luis Campos che potrebbe avere presto il via libera dalla società per presentare un’offerta di 120/130 milioni più una ventina di bonus per arrivare a 140/150 milioni complessivi.

Il futuro di Osimhen è ancora incerto, ma la sua permanenza a Napoli anche per la prossima stagione è tutto fuorché certa.