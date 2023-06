Concerto Coldplay, c’è anche Spalletti: l’accoglienza del Maradona è straordinaria – VIDEO

Tra poco avrà inizio il concerto dei Coldplay, che per la prima volta si esibiranno allo stadio Diego Armando Maradona: anche l’ex tecnico Luciano Spalletti è presente.

Cresce la febbre per l’inizio del concerto dei Coldplay, che questa sera si esibiranno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per la prima volta in carriera. La band ha infiammato i napoletani con un post apparso sui propri profili ufficiali: “Siamo finalmente qui, nella casa dei campioni”, il messaggio che ha mandato in visibilio i fan accorsi numerosi a Fuorigrotta.

Tuttavia, c’è un’altra grande presenza che ha infiammato la folla del Maradona: quella dell’ormai ex tecnico del Napoli Luciano Spaletti, che sarà ospite del concerto e che assisterà alla performance dei Coldplay.

Spalletti al concerto dei Coldplay: la reazione del pubblico

La reazione del pubblico alla notizia della presenza di Luciano Spalletti al concerto dei Coldplay ha subito scatenato i napoletani presenti in questo momento allo stadio Diego Armando Maradona.

Dagli spalti e dal prato è partito immediatamente il coro “Olé Olé Olé, mister mister!”, intonato tante volte dai tifosi nel corso dei festeggiamenti per lo Scudetto. Una grande sorpresa per tutti coloro che sono accorsi all’impianto di Fuorigrotta, senza dimenticare che si vocifera della presenza anche di Aurelio De Laurentiis e Khvicha Kvaratskhelia.

Di seguito, le immagini dell’accoglienza riservata al tecnico: