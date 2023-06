Concerto Coldplay a Napoli, presenti De Laurentiis e un giocatore azzurro al Maradona

Napoli si prepara al primo concerto dei Coldplay allo stadio Diego Armando Maradona: presenti anche De Laurentiis e un azzurro.

Oggi, mercoledì 21 giugno, è il grande giorno: la nota band britannica Coldplay si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona in quella che si preannuncia una serata storica. Quella di stasera è la prima serata in Italia del “Music of the Spheres World Tour” e i fan che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto sono in coda all’esterno del Maradona sin dalle prime ore del mattino.

Domani sera ci sarà la seconda data sempre al Maradona, mentre ci saranno ben quattro date allo Stadio San Siro di Milano (25,26,28 e 29 giugno). Ma propio questa sera ci sarà anche una sorpresa per tutti i fan della band e allo stesso tempo tifosi del Napoli.

De Laurentiis e Kvaratskhelia al concerto dei Coldplay

Ci saranno tanti personaggi della musica e dello spettacolo in tribuna per assistere a questo show storico al Maradona. Tra i vari ospiti d’eccezione ci sarà anche Aurelio De Laurentiis, ma potrebbe non essere l’unica sorpresa per i tifosi: come rivelato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, stasera dovrebbe essere presente anche Khvicha Kvaratskhelia.

Chissà che non possa esserci una presenza anche sul palco, illuminato d’azzurro per celebrare i campioni d’Italia, del presidente e del talento georgiano. La band britannica celebrò la vittoria dello scudetto con un post pubblicato sui propri canali social lo scorso 5 maggio (giorno dopo la vittoria matematica) in cui ha spiegato di non vedere l’ora di “suonare nella casa dei campioni”.