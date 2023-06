Rinnovo Simeone, non solo sorrisi per il Cholito: il dramma che ha sconvolto la sua vita

È arrivato il rinnovo per il Cholito, ma la sua vita non è solo sorrisi: il dramma che ha sconvolto lui e la moglie Giulia Coppini

Sono giorni felici per Giovanni Simeone, per tutti ormai “il Cholito”, che dopo lo Scudetto conquistato con il Napoli, è stato anche convocato dalla sua Argentina per le due partite disputate dai campioni del mondo. Da pochi giorni, inoltre, la società di De Laurentiis ha annunciato ufficialmente di aver esercitato l’opzione per riscattare il cartellino dell’attaccante dall’Hellas Verona. Il Napoli ha infatti attivato la clausola di opzione di acquisto per l’argentino, versando nelle casse del club scaligero 12 milioni di euro, veramente pochi se si pensa all’impatto che ha avuto Simeone sulla stagione azzurra, nonostante il poco minutaggio.

È stata davvero una stagione d’oro per il numero 18 del Napoli, che ha realizzato il sogno di giocare in Champions League, segnando tra l’altro nella magica notte del Maradona contro il Liverpool e baciando il suo tatuaggio, dedicato proprio alla massima competizione europea. Oltre a quella serata magica, tutti i tifosi del Napoli sicuramente ricorderanno benissimo alcuni dei gol più importanti della stagione azzurra, siglati proprio dal Cholito.

Stiamo parlando ovviamente del gol-vittoria segnato da Simeone a San Siro contro il Milan, che ha iniziato a far sognare lo scudetto al popolo azzurro. Un altro gol iconico, che ha contribuito alla vittoria dello scudetto, è certamente quello segnato contro la Roma, che è valso anche stavolta tre punti.

Non solo sorrisi per Simeone: un dramma ha sconvolto la sua vita

Stagione magica, quella appena terminata per Giovanni Simeone. Questa stagione però, non era cominciata nel migliore dei modi, con Simeone che aveva dovuto affrontare un dramma che ha sconvolto la sua vita e quella di sua moglie, Giulia Coppini. Quando la famiglia Simeone viveva ancora a Cagliari, prima del suo trasferimento a Napoli, una mattina è stata sconvolta da una terribile notizia: la loro cagnetta, Marvel, è morta avvelenata dopo una notte d’agonia.

La coppia formata da Giovanni Simeone e Giulia Coppini aveva raccontato il dramma attraverso i propri profili social, condannando ovviamente la crudeltà dell’accaduto e non riuscendo a capacitarsi della cattiveria umana che aveva portato ad un simile gesto da parte di ignoti.

Lo stesso Cholito, che aveva ricondiviso tantissime foto pubblicate da amici e familiari, aveva lasciato un breve messaggio per ricordare il suo cagnolino Marvel. “Mi mancherai così tanto meraviglia. Avevi sempre quel sorriso ogni volta che ci vedevi”. Il messaggio dell’attaccante poi continuava: “Ci hai dato tanto amore, non ho parole per dirti addio perché sono triste e non riesco a descrivere il dolore che provo. Tutto quello che so – così il Cholito chiudeva il suo post – è che mi mancherai tanto”.