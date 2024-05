Allenatore Napoli, il tecnico accostato agli azzurri lancia un messaggio in conferenza: “Lo farò a fine campionato”

Allenatore Napoli, il tecnico accostato agli azzurri si lascia andare ad un’indicazione sul futuro: le sue parole in conferenza stampa

Quella contro il Bologna sarà, con ogni probabilità, una delle ultime gare di Calzona sulla panchina del Napoli. Al termine della stagione gli azzurri dovrebbero fiondarsi su un nuovo tecnico, dal quale ripartire dopo la catastrofica stagione che sta per volgere al termine. Il nome più chiacchierato è quello di Antonio Conte, che però è indiscutibilmente un obiettivo non facile. Ecco quindi che tengono banco le opzioni Pioli, Gasperini e Italiano.

L’allenatore dell’Atalanta ha centrato una storica finale europea con la Dea e potrebbe quindi chiudere la sua lunga esperienza a Bergamo da vincente. Pioli è invece sotto l’occhio del ciclone della tifoseria rossonera, che invoca a gran voce un cambio in panchina per la prossima stagione.

Allenatore Napoli, Pioli risponde in conferenza alle domande sul futuro

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari, Pioli non ha potuto esimersi dal rispondere alle tante domande sul futuro. A chi gli chiede quale sia il suo stato d’animo attuale visto il futuro in bilico Pioli risponde: “Come sto io non conta, nel senso che sono concentrato su queste ultime partite, poi alla fine del campionato incontrerò il club e si deciderà quello che sarà il nostro futuro“.

Ha quindi aggiunto: “Ma credo che nella figura dell’allenatore, nel mio ruolo c’è anche fare il parafulmine, proteggere la squadra, proteggere il club perché le responsabilità ci sono tutte e questo non è mai stato un problema per me“, spiega in conferenza stampa.

Di seguito un ultimo commento di Pioli sul futuro:

“Se mi parli di quest’anno, quest’anno abbiamo dimostrato di essere chiaramente lontano da queste squadre, ma credo che il Milan in futuro, in base agli investimenti che potrà fare, io credo che questa sia una buona squadra, ma non voglio però andare sui discorsi del futuro perché penso che per me sia più importante essere concentrato sulla partita di domani, sul finale di campionato e poi sul futuro vedremo“.

Panchina Napoli, Pioli rimanda a fine stagione i discorsi sul futuro

Da settimane Pioli continua a ribadire che a fine stagione si incontrerà con la società e deciderà il da farsi. Il tecnico è assolutamente in corsa per la panchina del Napoli, il suo passaggio in azzurro è una possibilità concreta, ma per sapere qualcosa in più bisognerà aspettare quantomeno la fine del campionato. Ora, almeno stando a quanto da lui stesso dichiarato, è concentrato al cento per cento sulle ultime gare stagionali del Milan.