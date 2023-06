Ultim’ora, lascia l’Udinese: grande ritorno al Napoli?

Annuncio a sorpresa dall’Udinese, non rinnova il contratto in scadenza al 30 giugno 2023: possibile ritorno al Napoli?

Entra nel vivo il calciomercato per i club italiani, con tutte le società alla ricerca dei giusti rinforzi in vista della prossima stagione. Prima di effettuare acquisti o cessioni, vanno definiti gli asset societari con allenatori e direttori sportivi.

Anche in casa Napoli la questione è ancora aperta, con Cristiano Giuntoli ancora in bilico tra la permanenza all’ombra del Vesuvio per l’ultimo anno di contratto o la partenza anticipata, con direzione Juventus. Anche gli altri club di Serie A sono nelle stesse condizioni, con chi è alla ricerca di un nuovo dirigente e chi invece l’ha appena salutato.

Pierpaolo Marino lascia l’Udinese, e se fosse un’idea per il Napoli?

È il caso dell’Udinese, che poco fa – come ha comunicato la redazione di Sportitalia – ha salutato il proprio Direttore Generale, Pierpaolo Marino. L’ex dirigente era stato uno dei grandi artefici del ritorno in Serie A del Napoli, che rinacque dalle ceneri del fallimento e partì dalla Serie C.

Vista la posizione in bilico di Giuntoli, chissà che De Laurentiis non possa pensare al grande ritorno di Pierpaolo Marino al Napoli. Un dirigente navigato e di sicura affidabilità, anche se – va chiarito – al momento non risultano contatti tra le parti.

Le altre opzioni per il mercato del Napoli – ammesso non resti Giuntoli – portano a Ciro Polito d.s. del Bari, o agli stessi Tare e Massara, che hanno rispettivamente lasciato Lazio e Milan. Non si esclude anche una soluzione interna con la definitiva promozione del responsabile scout Maurizio Micheli affiancandogli Antonio Sinicropi, giovane direttore sportivo laureatosi a Coverciano con il massimo dei voti e compagno di Valentina De Laurentiis.